В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошли очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, в которых «Тобол» принимал клуб из южной столицы «Ирбис Алматы».

С мячом Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

В первом двухматчевом противостоянии, прошедшем в ноябре в Алматы, оба поединка завершились победой хозяев 86:79 и 97:58. А матчи второго противостояния стали одними из центральных игр в чемпионате, ведь встречались команды, показывающие на протяжении всего турнира отличную игру. «Ирбис Алматы» лидирует в чемпионате, потерпев в 20 матчах лишь одно поражение, а идущий третьим «Тобол» выиграл 14 матчей из 20-ти, но при этом хорошо играл на своем паркете, потерпев всего одно поражение в десяти домашних встречах.

Начало первой встречи прошло в относительно равной борьбе, а затем гости постепенно стали уходить в отрыв, который достиг к концу первой четверти 11 очков - 15:26. К большому перерыву преимущество алматинского клуба достигло полутора десятков очков - 36:51. К тому же в середине второй четверти с площадки был удален капитан «Тобола» Шаим Куанов, дисквалифицированный за неспортивный фол после столкновения с американским защитником «Ирбиса Алматы» Маркусом Майерсом.

После 15-минутного отдыха «Тобол» заиграл уверенней, и это сказалось в первую очередь на том, что разница в счете перестала расти. И к концу третьей четверти она осталась на прежнем уровне - 55:70. В заключительной десятиминутке отрыв алматинцев несколько раз переваливал за два десятка очков, но после счета 63:85 за три с половиной минуты до окончания встречи стал заметно сокращаться. Однако достигнутого ранее преимущества с лихвой хватило «Ирбису Алматы», чтобы нанести второе в сезоне домашнее поражение «Тоболу» - 76:87 (15:26, 21:25, 19:19, 21:17).

Проход под кольцо «Ирбиса Алматы» совершает Дмитрий Дойников / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в составе «Тобола» в этой игре был Дмитрий Дойников, набравший 15 очков. Антон Быков набрал 12 очков, Артем Степанцов - 11, Константин Двирный и Рустам Валиев - по 9, Павел Ильин - 7, Аскар Ахметжан - 6, Шаим Куанов - 5 и Арсений Семенов - 2.

Одержав верх в четвертой четверти первого матча, «Тобол» продолжил победную поступь и во второй встрече, первую десятиминутку которой выиграл с преимуществом в семь очков - 23:16. К этой разнице костанайцы добавили еще пять очков во второй четверти и ушли на перерыв лидерами при счете 48:36.

А вот третья четверть далась хозяевам очень тяжело. На игре «Тобола» отразилась и «короткая» скамейка, ведь игру пропускал не только Куанов, но и Аметжан, и Ануар Симбаев. И перед заключительной четвертью преимущество костанайского клуба было минимальным - 61:60.

Выйдя вперед уже через минуту после начала четвертой четверти, алматинский клуб до конца матча не уступил сопернику роль лидера, в итоге еще одно поражение «Тобола» - 76:89 (23:16, 25:20, 13:24, 15:29).

Антон Быков проходит Роберта Пана и Маркуса Майерса / Фото vk.com/bctobol

Покинувший в четвертой четверти паркет из-за пяти полученных фолов Артем Степанцов тем не менее стал самым результативным в команде, набрав 19 очков. Также результативными действиями в этой игре отметились Антон Быков, набравший 15 очков, Дмитрий Дойников - 13, Константин Двирный - 12, Павел Ильин - 11, Рустам Валиев и Адильбек Битенов - по 3.

Следующие игры регулярного чемпионата «Тобол» проведет в марте. Сначала он 1 и 2 марта сыграет в гостях с занимающими на сегодня второе место в турнирной таблице «Барсами Атырау», затем также в гостях 13 и 14 марта ему предстоят встречи с «Актобе». А завершит регулярный чемпионат костанайский клуб на своем паркете 19 и 20 марта с «Каспием».