Занимающий вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой ташкентский клуб «Хумо» стал очередным соперником «Горняка», матч второго этапа с которым прошел в Рудном.

Шайбу у своих ворот перехватывает нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Рудничане в этом сезоне стали самым неудобным соперником для клуба из столицы Узбекистана. Именно «Горняк» нанес «Хумо» первое поражение в сезоне в основное время. Уступив в первом домашнем матче со счетом 1:4, клуб из Рудного неожиданно взял более чем уверенный реванш во втором - 7:2. Поделил очки «Горняк» и в матчах второго круга в Ташкенте, уступив 3:5 и вновь взяв реванш - 4:2.

Перед пятым очным поединком в рамках второго этапа регулярного чемпионата «Горняк» занимал седьмую строчку в турнирной таблице, набрав после 46 игр 47 очков, а обеспечивший уже себе место в плей-офф «Хумо» занимал второе место, имея в своем активе 72 очка после 45 игр. Интересно, что в прошлом сезоне, заняв по итогам регулярного чемпионата именно такие же места, «Хумо» и «Горняк» встретились в плей-офф на четвертьфинальной стадии.

Накануне этой встречи в составе рудничан произошли изменения. По соглашению сторон были расторгнуты контракты сразу с тремя игроками: защитником Иваном Канашевым, а также с нападающими Денисом Гурьевым и Дмитрием Селютиным. Состав же команды пополнил воспитанник московской школы хоккея нападающий Валерий Гурин, начавший сезон в ХК «Динамо-Молодечно» (Беларусь), где в пяти играх забросил две шайбы и сделал результативную передачу. После этого форвард перешел в ХК «Актобе», за который сыграл 20 матчей и набрал 6 (2+4) очков за результативность по системе «гол+пас». В «Горняке» Гурин будет выступать под номером 27.

Опасный момент у ворот «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

Узбекистанцы открыли счет в матче уже на 3-й минуте, в составе «Хумо» отличился лидирующий в споре бомбардиров чемпионата и по забитым голам и по набранным по системе «гол+пас» очкам нападающий Вадим Кравченко, забросивший свою 34-ю шайбу и набравший 56-е очко за результативность. Ровно через три минуты после передач Александра Куршука и Оскара Юлбарисова находившийся у синей линии в районе левого борта Айдар Галимов нанес бросок по воротам «Хумо», после которого счет стал равным - 1:1.

На 8-й минуте гости остались в меньшинстве, и рудничанам понадобилось чуть менее минуты, чтобы реализовать численный перевес. Валерий Гурин поборолся в зоне защиты узбекистанского клуба у правого борта за шайбу, которую затем подхватил Александр Воронин и сделал передачу открывшемуся перед воротами Даниле Платонову, который броском в касание переиграл голкипера «Хумо» Тимура Мейдера и вывел «Горняк» вперед.

Новичок «Горняка» Валерий Гурин атакует ворота соперника / Фото pro.ligasy.kz

Этот счет продержался до окончания первого периода и изменился лишь за четыре минуты до конца второго игрового отрезка, когда преимущество хозяев смог увеличить Никита Ляпунов, бросивший справа в касание точно в ближний верхний угол ворот после передачи из-за ворот Даниила Войтко. Но менее чем через две минуты нападающий узбекистанского клуба Антон Гловацкий после ошибки голкипера «Горняка» Владислава Нурека, выбросившего шайбу прямо на игрока «Хумо», сократил разрыв в счете до минимума - 3:2.

В начале третьего периода ошибки перед воротами рудничан привели к еще одному голу, и нападающий гостей Андрей Болучевский сравнял счет - 3:3. Когда до окончания основного времени оставалось пять минут, Денис Скатов, дважды на правом краю зоны защиты соперника сыгравший в пас с Юлбарисовым, вновь вывел «Горняк» вперед. Но за 39 секунд до финальной сирены «Хумо», игравший полторы минуты до этого без вратаря, вместо которого на лед вышел шестой полевой игрок, сумел сравнять счет усилиями занимающего третье место в споре бомбардиров чемпионата Павла Синявского - 4:4, и матч перешел в овертайм.

А в дополнительное время при игре в формате «три на три» новичок «Горняка» Гурин подобрал шайбу у своих ворот, прошел с ней через все зоны вдоль левого борта и точно бросил по воротам, принеся победу рудненскому клубу - 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ поздравил болельщиков с долгожданной победой:

- Мы им задолжали на своей арене. Сегодня матч получился очень эмоциональным в плане содержания. Начали матч правильно, хотя и пропустили первыми. Игроки сегодня сражались. Хорошая долгожданная командная победа. А большое количество ошибок, я думаю, из-за переизбытка эмоций.

Благодаря этой победе «Горняк» обеспечил себе место в плей-офф и следующий матч проведет 5 февраля в Актобе против местного клуба с одноименным названием.