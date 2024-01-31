В столице Казахстана прошел первый в истории республиканский чемпионат по триатлону в закрытых помещениях на дистанции супер-спринт, в котором приняли участие 127 спортсменов из Алматы, Астаны, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областей.

Победитель первого чемпионата Казахстана по триатлону в закрытых помещениях на дистанции супер-спринт Даниил Зубцов / Фото triathlon.org.kz

Соревнования, включавшие в себя плавание на 200 м, велоэтап на 2 км и бег на 1 км, проходили в закрытом бассейне и велотреке «Сарыарка», а также в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». Победители и призеры чемпионата определялись в шести возрастных категориях - Elite (свыше 23 лет), U23 (20 лет - 23 года), U19 (18-19 лет), U17 (16-17 лет), U15 (14-15 лет) и U13 (12-13 лет).

В самой престижной категории Elite среди мужчин лучшее время по сумме всех трех этапов показал представитель Костанайской области Даниил Зубцов - 7 мин. 34,84 сек. и стал обладателем золотой медали. Серебряную медаль чемпионата завоевал Абулхаир Тиржанов из Акмолинской области (7.40,79). Бронза у триатлониста из Актюбинской области Кирилла Рожкова (7.41,73).

Среди женщин костанайская триатлонистка Юлия Озерова с результатом 8.39,66 стала серебряным призером, уступив лишь Екатерине Шабалиной из Актюбинской области (8.13,41) и опередив занявшую третье место Надежду Бекмаганбетову из Туркестанской области (9.01,40).

Даниил Зубцов и Юлия Озерова со старшим тренером Костанайской области по триатлону Юрием Гриневым / Фото instagram.com/sportmektebi_1_kst

Тренируются спортсмены под руководством старшего тренера Костанайской области по триатлону Юрия Гринева.

В шаге от пьедестала завершила чемпионат еще одна воспитанница костанайского триатлона Каролина Кац, занявшая четвертое место в категории U17 с результатом 9.59,75, уступающему третьему времени в этой категории 7,56 сек.

А сезон триатлона откроется 12 мая в Конаеве, где пройдут соревнования на спринтерской дистанции. Один из самых ожидаемых стартов сезона - на олимпийской дистанции - состоится 26 мая в поселке Бурабай, где в первый день пройдет Кубок Азии и чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации триатлона. Один из республиканских стартов сезона примет и Костанай, где 11 августа пройдет Кубок РК на спринтерской дистанции.