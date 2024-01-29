В рамках второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой рудненский «Горняк» встречался в Кокшетау с лидером национального первенства «Арланом».

"Горняк" в этом сезоне ни разу не смог переиграть "Арлан"

Рудничане в 45 играх набрали 47 очков и шли на седьмом месте в турнирной таблице, которую возглавляли кокшетаусцы, которые набрали на 30 очков больше, проведя на одну игру меньше. На первом этапе все четыре матча между этими командами завершились победами «Арлана». При этом «Горняк» сумел забросить в ворота кокшетауского клуба всего две шайбы, уступив вначале в гостях со счетом 0:5 и 1:9, а затем и в Рудном - 1:3 и 0:6.

Опасный момент у ворот "Горняка"

Фаворитом был «Арлан» и в пятом матче этого противостояния, первый период которого завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В начале 12-й минуты защитник кокшетаусцев Олег Железнов открыл счет. Через две минуты, когда рудничане в третий раз остались в меньшинстве после удаления за блокировку Руслана Абдуллаева, нападающий хозяев Владислав Дюкарев реализовал численный перевес. А на последней минуте матча защитник «Арлана» Дмитрий Сергеев в третий раз огорчил голкипера гостей Владислава Тихонова, отразившего за первую двадцатиминутку еще 13 бросков по своим воротам. Рудничане же сумели нанести в первом периоде всего пять бросков по воротам соперника.

Силовой прием у борта против игрока "Горняка" за воротами "Арлана"

Во втором периоде «Горняк» делал все возможное, чтобы изменить ход матча, нанеся по воротам «Арлана» уже 12 бросков. Но все они были отражены голкипером хозяев Арсением Ахметовым. При этом страсти в этом игровом отрезке накалились до предела и порой выходили за рамки правил. И на 26-й минуте за грубость и драку по одному игроку обеих команд были наказаны пятиминутным штрафом, а также дисциплинарным штрафом до конца игры. В составе «Горняка» такое наказание получил защитник Дмитрий Васильев. А счет по итогам второго периода остался прежним.

Изменился он в середине третьего периода, когда игравший в большинстве «Горняк» пропустил четвертую шайбу, автором которой стал нападающий хозяев Данила Карабань. А через минуту разгром гостей довершил еще один форвард кокшетаусцев Даниил Свинтальский - 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).

После этого поражение «Горняк» остался на седьмом месте и во вторник, 30 января, примет на своем льду идущий вторым в чемпионате клуб из Ташкента «Хумо».

Фото pro.ligasy.kz