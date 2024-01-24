Очередным соперником «Горняка» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой стал явный аутсайдер национального первенства «Иртыш».

В игре нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Павлодарцы в 44 играх набрали всего 10 очков и шли в турнирной таблице на последнем месте, отставая от ближайшего соперника на 27 очков. Рудничане же занимали седьмое место с 47-ю очками после такого же количества игр. Правда, на втором этапе чемпионата дела у «Горняка» идут неважно - в четырех матчах он сумел набрать лишь три очка, выиграв гостях у «Алматы» (8:2) и уступив по буллитам в предыдущей встрече «Торпедо» (2:3 Б).

О том, что фаворитами матча является клуб из Рудного, говорили и результаты встреч между этими командами на первом этапе, в которых «Горняк» набрал 9 очков из 10 возможных. В Павлодаре рудничане выиграли в первой встрече (5:2) и уступили по буллитам во второй (1:2 Б). Кстати эта победа для павлодарцев является пока единственной в чемпионате, одержанной в серии послематчевых буллитов. В Рудном же преимущество хозяев было значительным - 4:0 и 9:1. Да и матч второго этапа также проходил на льду «Горняк арены».

В пятом матче этого противостояния в счете повели гости, забросив шайбу усилиями Владимира Шлычкова на 6-й минуте, бросившего почти от синей линии. Голкипер «Аята» Илья Лигай был в этом эпизоде закрыт и не видел момент броска. Но уже через минуту защитник «Иртыша» Алексей Рябоконов сбил с ног нападающего «Горняка» Захара Захарова, выходившего один на один с голкипером «Иртыша» Валерием Штукертом. И еще один форвард рудничан Оскар Юлбарисов реализовал назначенный за это нарушение штрафной бросок - буллит.

На 13-й минуте отличился уже сам Захаров, после передач Анатолия Шишова и Александра Ханьжина точно бросивший из центра штрафной зоны соперника - 2:1. Через минуту «Горняк» впервые остался в меньшинстве после удаления за подножку Сергея Лазарева. И павлодарцы усилиями открывшегося перед воротами нападающего Валентина Тарасенко сумели реализовать это численное большинство, когда до его окончания оставалось всего одна секунда - 2:2.

Бросок по воротам «Иртыша» наносит защитник «Горняка» Валерий Садиков / Фото pro.ligasy.kz

Концовка первого периода также прошла при численном преимуществе гостей после того, как в составе «Горняка» за удар соперника клюшкой на пять минут был удален Денис Гурьев, получивший еще и 20-минутный дисциплинарный штраф (до конца игры).

Выстояв последние минуты первого периода и начало второго, «Горняк» провел несколько хороших атак на ворота гостей. Но в середине периода за толчок клюшкой на две минуты был удален Юлбарисов. И всего 7 секунд понадобилось «Иртышу», чтобы реализовать численный перевес, а автором заброшенной шайбы стал защитник гостей Михаил Тарасов, выведший павлодарский клуб вперед - 2:3.

Через две минуты состоялось очередное удаление в составе «Горняка», на две минуты лед покинул Денис Скатов за удар клюшкой. И это удаление не осталось безнаказанным, а все тот же Тарасов увеличил преимущество гостей - 2:4. Перед вторым перерывом Захаров, которому ассистировали Ханьжин и Шишов, оформил дубль и сократил отставание до минимума, тоже реализовав большинство - 3:4.

В заключительном периоде «Горняк» очень много атаковал, нанеся 20 бросков по воротам павлодарского клуба, но результативной стала лишь одна попытка, когда на 57-й минуте отличился Ханьжин после передач Шишова и Захарова. Однако за 7 минут до этого нападающий гостей Александр Щемель сумел реализовать одну из всего трех попыток «Иртыша» взятия ворот за период. Не спасла «Горняк» и замена на последней минуте вратаря на полевого игрока, тем более, что рудничане в этот момент вновь играли в меньшинстве - на скамейке штрафников находился Данила Платонов, наказанный за подножку.

«Горняк» потерпел поражение 4:5 (2:2, 1:2, 1:1), которое стало для него четвертым на втором этапе, и остался на седьмой строчке в турнирной таблице. А следующую игру рудничане проведут 25 января в Кокшетау против уверенно лидирующего в чемпионате «Арлана».