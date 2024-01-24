В 17 и 18 турах регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 рудненский «Аят» принимал на своем паркете актауский «Каспий».

«Аят» дважды переиграл «Каспий» и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата / Фото kazfootball.kz

Команды перед первым в чемпионате очным противостоянием находились на противоположных полюсах турнирной таблицы - «Аят», набрав в 16 матчах 38 очков, располагался на первой строчке, а «Каспий» с четырьмя очками после 14 игр замыкал ее.

После уверенных гостевых побед в предыдущих турах над «Ордабасы» (10:1 и 4:1) рудничане также уверенно начали встречу и с актаусцами и уже на первой минуте повели в счете. Автором забитого мяча стал бразильский легионер «Аята» Леандерсон, поразивший левый верхний угол ударом в касание из центра половины поля гостей. А на 14-й минуте примерно с этой же точки точно пробил по воротам «Каспия» входящий в тройку лучших бомбардиров чемпионата еще один бразильский легионер рудничан Жеже, дважды переигравший перед ударом защитника гостей. На последней минуте тайма Жеже подкараулил отбитый голкипером мяч и перевел его в сетку ворот, оформив дубль. И команды на перерыв ушли при счете 3:0.

На четвертой минуте второго тайма первый и единственный гол в ворота «Аята» провел универсал гостей Ербол Жумаханов. В середине тайма капитан рудненского клуба и нападающий национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин забил четвертый гол в ворота «Каспия» своим фирменным ударом с разворота с линии штрафной зоны по центру. И почти тут же Леандерсон, получивший мяч на левом краю от своего капитана, ударом с острого угла оформил второй дубль в этой встрече. А на 38-й минуте третий дубль в матче записал на свой счет и Валиуллин - 6:1 уверенная победа «Аята».

В повторном поединке «Аят» также открыл счет, на 6-й минуте отличился игрок сборной Армении с бразильскими корнями Лукас Розенски. А спустя полминуты ударом с дальний дистанции бразильский универсал Лукао удвоил преимущество рудничан. На 8-й минуте Динмухамбет Аганиязов отквитал один мяч, но еще через минуту Валиуллин сделал счет 3:1, который до перерыва не менялся.

Через полторы минуты после возобновления игры Жеже увеличил преимущество хозяев, но менее чем через полминуты гости провели быструю контратаку, и Нургелди Абдулла вновь сократил отставание. На 26-й минуте после розыгрыша штрафного удара Антон Рындин забил пятый гол в ворота гостей, а еще через две минуты Валиуллин оформил дубль, замкнув прострел справа защитника «Аята» и национальной сборной РК Абдирасула Абдуманапулы. Но точку в матче на 31-й минуте поставил также оформивший дубль Абдулла - 6:3, и «Аят» одержал вторую победу над «Каспием».

А уже в следующих турах болельщиков ждет противостояние лидеров - 26 и 27 января «Аят» в Рудном примет «Кайрат», дважды разгромивший в этих турах на своем паркете «Ордабасы» (10:3 и 14:2).