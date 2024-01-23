В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошли очередные матчи в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу, в которых «Тобол» принимал клуб из южной столицы «Алматинский легион».

Кольцо «Алматинского легиона» атакует Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

В первом своем противостоянии в этом чемпионате, прошедшем в Алматы, команды поделили очки - 81:85 и 79:65.

В третьем поединке между этими командами баскетболисты алматинского клуба повели в счете, но хозяевам удалось их догнать на третьей минуте - 10:10. Однако «Алматинский легион» вновь вышел вперед, и следующее равенство в счете было зафиксировано за две с половиной минуты до окончания четверти - 22:22, после чего «Тобол» совершил рывок и завершил десятиминутку с преимуществом в девять очков - 33:24.

Начало второй четверти прошло в равной борьбе, и лишь начиная с ее экватора, хозяева стали понемногу увеличивать свой отрыв, доведя его к большому перерыву до полутора десятков очков - 62:47.

А после 15-минутного отдыха «Тобол» добавил к своему преимуществу ровно столько же - 90:60. Еще до середины заключительной четверти количество набранных очков баскетболистами костанайского клуба перевалило за сотню - 102:68. И лишь после этого хозяева немного расслабились и, позволив себе минимально уступить в четвертой десятиминутке, спокойно довели матч до победы - 108:80 (33:24, 29:23, 28:13, 18:20).

Самым результативным в «Тоболе» стал Павел Ильин, набравший 20 очков, а Антон Быков записал на свой счет дабл-дабл, набрав 16 очков и совершив 10 подборов. Также 16 очков на счету Артема Степанцова, Константин Двирный и Дмитрий Дойников набрали по 15 очков, Арсений Семенов - 10, Шаим Куанов и Рустам Валиев - по 8.

Второй поединок, который пропускал получивший в начале третьей четверти первого матча травму капитан «Тобола» Шаим Куанов, напоминал по развитию событий первый - гости открыли счет, лидировали, «Тобол» дважды догонял алматинцев, а затем стал постепенно уходить в отрыв, и после первой четверти был впереди на 12 очков - 32:20.

Проход под кольцо «Алматинского легиона» совершает Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

Но вот развить свой успех к большому перерыву костанайцам не удалось, и отдыхать команды ушли с чуть меньшей разницей в счете - 56:45.

Похоже, перерыв больше пошел на пользу гостям, которые на седьмой минуте третьей четверти сравняли счет. А затем «Алматинский легион» трижды выходил вперед, и трижды «Тобол» догонял гостей, завершив предпоследнюю четверть с минимальным преимуществом - 81:80.

До середины заключительного игрового отрезка команды по два раза меняли друг друга на посту лидера, но после счета 92:91 хозяева больше не позволяли догонять себя алматинскому клубу. А к концу встречи «Тобол» вновь преодолел стоочковый рубеж, который, правда, покорился и гостям, но с отставанием в семь очков - 109:102 (32:20, 24:25, 25:35, 28:22).

Очередной дабл-дабл по итогам этой игры записал на свой счет Антон Быков, набравший 20 очков и совершивший 11 подборов. А наибольшее количество очков в копилку костанайского клуба принес Артем Степанцов - 26 очков. На счету Дмитрия Дойникова - 22 очка, Павла Ильина - 18, Константина Двирного - 11, Рустама Валиева - 8 и Арсения Семенова - 4.

Одержав в 20 проведенных играх 14 побед, «Тобол» занимает с 34 набранными очками вторую строчку в турнирной таблице. На три очка меньше у преследующих костанайцев «Барсов Атырау», правда, они провели на две игры меньше. А лидирует в чемпионате «Ирбис Алматы», в активе у которого 35 очков после 18 игр.

Именно этот клуб из южной столицы станет следующим соперником «Тобола», с которым игры пройдут также в Костанае 1 и 2 февраля.