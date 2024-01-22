В Канвоне (Южная Корея) проходят IV зимние Юношеские Олимпийские игры, в которых принимают участие 1800 спортсменов из 70 стран в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе 42 спортсмена из Казахстана.

Полина Омельчук (в центре) в финальном забеге на 1000 м / Фото instagram.com/cop_zvs

Защищающие честь Казахстана в соревнованиях по шорт-треку воспитанницы Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР) и детско-юношеской спортивной школы №3 мастер спорта международного класса Анастасия Астраханцева и мастер спорта РК Полина Омельчук из Рудного уже приняли участие в розыгрыше наград на двух дистанциях.

В открывавших программу соревнований забегах на 1500 м наши спортсменки успешно прошли четвертьфинал. Омельчук финишировала в своем забеге третьей, а Астраханцева показала в своем - второй результат. По результатам полуфинальных забегов Омельчук квалифицировалась в финал «А», завершив свой забег второй, а Астраханцева, заняв в своем забеге третье место, попала в финал «В». В финале Полина Омельчук поборолась с шестью соперницами за олимпийскую медаль и, показав результат 2.43,162, заняла шестое место. Шестой результат в финале «В» показала и Анастасия Астраханцева (2.46,816).

После завершения соревнований на дистанции 1500 м Омельчук призналась, что участие в финале «А» - это незабываемый опыт для нее:

Бронзовый призер IV зимних Юношеских Олимпийских игр Полина Омельчук с флагом Казахстана на льду Канвона (Южная Корея) / Фото instagram.com/cop_zvs

- Моя изначальная тактика «ускоряться - отдыхать - ускоряться» была оправдана, но на третьем круге спортсменка из Китая ушла в отрыв, и мы все немного замешкались. Все произошло так стремительно. Что сегодняшний опыт мне показал? Что Олимпийские игры - это совершенно другой уровень, решение нужно принимать молниеносно и реагировать на ситуацию на льду тоже. Тем не менее, я счастлива, что мой сегодняшний первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба прошел именно в финале «А». Это бесценный опыт! Сегодня я была счастлива представлять нашу страну и свой родной город Рудный.

Безусловно обеим спортсменкам пригодился полученный первый опыт во время выступления на дистанции 1000 м, предварительные забеги которого Астраханцева завершила на первом месте с результатом 1.39,806, а Омельчук - на втором со временем 1.36,334. По результатам четвертьфинальных забегов Омельчук прошла в следующую стадию, благодаря лучшему времени, показанному участницами, занявшими третьи места в своих забегах (1.33,253). К сожалению, Астаханцева завершила соревнования на стадии четвертьфинала, показав четвертое место в своем забеге.

Призеры юношеской Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м / Фото instagram.com/cop_zvs

Заняв с результатом 1.32,918 в полуфинале второе место вслед за китаянкой Ли Джинзи (1.32,783), Полина Омельчук пробилась в финал «А». И ее вторая попытка побороться за медали увенчалась успехом. В финале она пропустила вперед все ту же Джинзи (1.40,803), уже завоевавшую серебряную медаль на дистанции 1500 м, и ее соотечественницу Янг Джингру (1.40,996), ставшую олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м, и, показав третье время (1.41,600), завоевала бронзовую медаль.

После церемонии награждения Полина Омельчук сказала, что очень много готовилась к этим стартам:

Бронзовая медаль IV зимних Юношеских Олимпийских игр

- Я рада, что все усилия оправдались! Эта медаль очень много для меня значит, это такой сильный мотиватор идти дальше! Но у меня есть еще старты в Канвон, поэтому я не расслабляюсь, а фокусируюсь на них. Спасибо всем большое, кто меня поддерживал. Для меня это очень важно и мне очень приятно. Призовое место - это больше, чем счастье для меня. Но есть еще завтрашний день, и завтра будет лучше.

Эта бронзовая медаль спортсменки из Рудного стала второй в копилке сборной Казахстана. А первую награду завоевал «летающий» лыжник Илья Мизерных из Алматы, ставший олимпийским чемпионом в прыжках на лыжах с трамплина (К-98). Золотая награда казахстанского прыгуна стала первой, завоеванной на зимних Юношеских Олимпийских играх.