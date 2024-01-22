В рамках второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - Pro Hokei Ligasy «Горняк» после гостевой победы над «Алматы» (8:2) принимал на домашнем льду ХК «Торпедо».

Владислав Нурек ликвидирует опасность у своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Команды перед этим матчем разделяли четыре очка - устькаменогорцы, набрав в 43 играх 50 очков, находились на четвертой строчке в турнирной таблице, а рудничане после такого же количества проведенных игр с 46 очками шли на шестом месте.

На первом этапе встречи между «Горняком» и «Торпедо» проходили в очень упорной борьбе, а победитель в трех матчах из четырех определился за пределами основного времени. В Усть-Каменогорске хозяева одержали победу по буллитам в первом матче - 4:3 Б, а во втором уже «Горняк» с таким же счетом взял верх, но в основное время. На своем же льду рудничане дважды уступили - вначале 2:3 по буллитам, а затем 3:4 в овертайме.

Накануне матча второго этапа были подведены итоги 19-й игровой недели Pro Hokei Ligasy, лучшим игроком которой был признан нападающий «Горняка» Айдар Галимов. На минувшей неделе рудничане сыграли два выездных матча и забросили в ворота соперников 11 шайб. В Астане «Горняк», забросив три шайбы, уступил «Номаду» (3:7). При этом Галимов принял участие во всех трех результативных атаках своей команды, записав на свой счет две результативные передачи и забросив третью шайбу. В южной столице рудненский клуб одержал победу над «Алматы» с разгромным счетом 8:2, а Галимов отметился в этой игре двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Уже на первой минуте пятого очного поединка сезона между «Горняком» и «Торпедо» устькаменогорский клуб остался в меньшинстве за нарушение численного состава. И на 3-й минуте рудничане реализовали большинство за 15 секунд до его окончания. Получив передачу от Данилы Платонова на левой половине зоны защиты гостей, Валерий Садиков выбрал момент и отдал шайбу на противоположный край Анатолию Шишову, а тот броском в касание поразил правый угол ворот «Торпедо», куда не успел переместиться голкипер Владислав Пестов.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Но развить свой успех «Горняку» в первом периоде не удалось, хотя хоккеисты рудненского клуба нанесли до перерыва по воротам гостей 17 бросков и позволив это сделать сопернику всего пять раз. И вообще следующего гола зрителям пришлось ждать полчаса игрового времени. А в начале 33-й минуты нападающий «Торпедо» Александр Панченко добил отлетевшую от каркаса ворот шайбу в сетку. Однако уже через пять секунд Денис Гурьев, сразу же после вбрасывания устремившийся за шайбой в зону защиты соперника и переигравший там двух игроков устькаменогорского клуба, вновь вывел «Горняк» вперед.

На шестой минуте третьего периода, когда команды играли в формате «четыре на четыре», нападающий гостей Александр Архипов сумел переиграть голкипера рудничан Владислава Нурека и снова сравнял счет, который до конца основного времени больше не менялся. В овертайме командам тоже не удалось его изменить, и матч завершился буллитами. Из семи попыток командам удалось реализовать по две, в составе «Горняка» отличились Оскар Юлбарисов и Данила Платонов. Перед восьмой попыткой место в воротах «Торпедо» занял Антон Осокин, сумевший выиграть дуэль у Платонова, а вот в составе гостей победную шайбу забросил Саян Данияр.

Уступив по буллитам со счетом 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1), «Горняк», набрав 47 очков, опустился на седьмую строчку, пропустив вперед «Сарыарку», набравшую на одно очко больше, правда, и сыгравшую на матч больше.

Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев сказал после встречи:

- Хороший боевой матч получился. Обе команды сражались. У нас индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, ну а при исполнении буллитов мастерство игроков «Торпедо» оказалось чуть выше. Теперь ждем в гости павлодарский клуб. Очки нам нужны как воздух, поэтому будем играть с «Иртышом» только на победу.