Казахстанская шорт-трекистка Полина ОМЕЛЬЧУК принесла Казахстану вторую медаль на зимней юношеской Олимпиаде. Она выступила на дистанции 1000 метров и заняла третье место, сообщают Vesti.kz.

Фото olympic.kz

Расстояние в один километр 16-летняя спортсменка из Рудного (Костанайская область) преодолела за 1:41.600. Она уступила лишь двум соперницам из Китая.

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Теперь в активе сборной Казахстана две медали в Канвоне (Южная Корея). Вчера золото покорилось Илье Мизерных, который стал лучшим на соревнованиях по прыжкам с трамплина.

В декабре прошлого года Омельчук помогла казахстанской команде произвести фурор на этапе Кубка мира.