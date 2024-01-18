В Алматы один за другим прошли чемпионаты Республики Казахстан по бильярду среди юниоров сразу по двум дисциплинам: «Комбинированной пирамиде» и «Свободной пирамиде».

За бильярдным столом мастер спорта РК Дарья Коваль из Рудного / Фото facebook.com/kostanay.sport

В соревнованиях, по результатам которых формировалась сборная Казахстана для выступления в чемпионате мира среди юниоров, приняли участие 20 сильнейших бильярдистов из Алматы, Астаны, Абайской (Семей), Жетысуской (Уштобе), Костанайской, Кызылординской, Мангистауской (Жанаозен) и Северо-Казахстанской (Петропавловск) областей.

Костанайскую область на этих юниорских чемпионатах страны представляли мастер спорта РК из Рудного 17-летняя Дарья Коваль и еще один рудничанин 13-летний Сергей Кривич, дебютировавший на республиканском уровне.

В чемпионате по «Комбинированной пирамиде» Дарья Коваль одержала победы над Батыром Еркебуланом из Астаны (3:0), Тайыром Емелбековым из Семея (3:1) и Жоламаном Аралбеком из Жанаозена (3:1), уступила Алинару Султанову из (1:3) Алматы и в полуфинале тому же Емелбекову (2:4) и заняла третье место. Чемпионский титул завоевал Султанов, а «серебро» на счету Емелбекова. Сергей Кривич поделил места с 13-го по 16-е.

Чемпионат по «Свободной пирамиде» Дарья Коваль начала с победы над Демьяном Дмитриевым из Алматы (3:0). Затем, уступив Арлану Молдабекову из Астаны (1:3), рудничанка одержала три подряд победы с одинаковым счетом 3:0 над Батыром Еркебуланом из Астаны, Тайыром Емелбековым из Семея и мастером спорта РК из Алматы Григорием Гришечкиным. В четвертьфинале она вновь встретилась с Молдабековым и взяла реванш за поражение на предварительной стадии (3:1). В полуфинале ее соперником стал кандидат в мастера спорта из Кызылорды Бексултан Жылкайдаров, не сумевший остановить набравшуюход представительницу Костанайской области и проигравший ей «всухую» (0:3), завоевав в итоге бронзовую медаль.

Дошел до финала и не потерпевший ни одного поражения алматинец Алинар Султанов. Но второго чемпионского титула завоевать ему не удалось. Взяв уверенный реванш за поражение в чемпионате по «Комбинированной пирамиде» (4:1), рудничанка второй год подряд выиграла юниорский чемпионат Казахстана в этой дисциплине бильярда.

Сергей Кривич в этом чемпионате, одержав две победы, занял 13-е место.

Чемпионка Казахстана по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида» и бронзовый призер чемпионата РК по «Комбинированной пирамиде» Дарья Коваль / Фото facebook.com/kostanay.sport

Вместе с чемпионским титулом Дарья Коваль завоевала и путевку на первенство мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида» среди юниоров и юниорок до 19 лет, которое пройдет с 21 по 26 февраля в столице Кыргызстана Бишкеке.