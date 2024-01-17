В пятницу, 19 января, в Южной Корее стартуют IV зимние Юношеские Олимпийские игры, в которых примут участие 1800 спортсменов из 70 стран в возрасте от 14 до 17 лет. На Играх будет разыгран 81 комплект медалей в 15-ти видах спорта.

На дистанции Полина Омельчук / Фото instagram.com/cop_zvs

В сборной Казахстана на Играх будут выступать 42 молодых спортсмена, которые поборются за 55 комплектов медалей в биатлоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, фристайле-могуле и хоккее с шайбой.

На дистанции Анастасия Астраханцева / Фото instagram.com/cop_zvs

В составе юношеской олимпийской сборной Казахстана выступят в Южной Корее и три представительницы Костанайской области. В соревнованиях по шорт-треку примут участие воспитанницы Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР) и детско-юношеской спортивной школы №3 мастер спорта международного класса Анастасия Астраханцева и мастер спорта РК Полина Омельчук из Рудного (тренеры Анатолий Галечин, Илья Коробейников), а на старт лыжных гонок выйдет воспитанница ЦПОР и ДЮСШ района Беимбета Майлина кандидат в мастера спорта Милана Мамедова (тренер Владимир Шалыгин).

Милана Мамедова на отборочных соревнованиях на дистанции гонки на 7,5 км / Фото instagram.com/cop_zvs

В этом сезоне Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук уже добивались успеха на международном уровне, завоевав в Левардене (Нидерланды) бронзовые медали второго этапа Кубка мира по шорт-треку среди юниоров в эстафете на 3000 м среди девушек. Милана Мамедова завоевала путевку на IV зимние Юношеские Олимпийские игры на отборочных соревнованиях в Щучинске, выиграв гонку с раздельным стартом на 7,5 км классическим ходом.

Участницы IV зимних Юношеских Олимпийских игр Полина Омельчук (шорт-трек), Анастасия Астраханцева (шорт-трек) и Милана Мамедова (лыжные гонки) / Фото instagram.com/cop_zvs

На официальной церемонии проводов на Игры казахстанских молодых спортсменов, прошедшей в Астане, министр туризма и спорта РК Ермек МАРЖИКПАЕВ отметил, что казахстанские атлеты на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей:

- У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся атлетов представляли страну на зимних международных стартах. Полученный вами опыт в этих Играх, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно вы являетесь ближайшим резервом национальных сборных команд Казахстана. Желаем удачи, уверенности в своих силах и, безусловно, успешных стартов и личных рекордов. Мы с трепетом и искренним волнением будем болеть за вас.

Завершатся игры 1 февраля.