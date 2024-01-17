Матчами спаренных 15 и 16 туров продолжился регулярный чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в которых рудненский «Аят» играл в Шымкенте с местным клубом «Ордабасы».

На счету Лукаса Розенски дубль в первом матче с «Ордабасы» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Накануне Нового года в составе «Аята» произошли изменения. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с российским защитником Евгением Козырчиковым, а также команду покинул тренер по общефизической подготовке Михаил Мылисов.

В первых турах нового года все матчи прошли в напряженной борьбе, и лишь в Шымкенте интриги не получилось. Лидирующий в чемпионате «Аят» довольно уверенно провел обе встречи и одержал первые в наступившем году победы, забив в ворота «Ордабасы» 14 мячей.

Особенно результативным получилась первая игра, счет в которой уже на первой минуте открыл «Аят» усилиями игрока сборной Армении с бразильскими корнями Лукаса Розенски. Через четыре минуты капитан рудничан и нападающий национальной сборной Азат Валиуллин удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте бразильский универсал «Ордабасы» Даниэль сократил отставание, но еще до перерыва 19-летний нападающий рудничан Иван Марахов вновь довел разрыв в счете до двух мячей.

В самом начале второго тайма «Аят» упрочил свое преимущество, а автором гола стал бразильский нападающий Леандерсон. Затем через четыре минуты Марахов оформил дубль. После этого с интервалом в одну минуту хет-трик на свой счет записал Валиуллин. А до конца матча в составе рудненского клуба дубли сумели оформить Розенски, отличившийся на 35-й минуте, и бразилец Жеже, поразивший ворота «Ордабасы» минутою раньше и поставивший точку в матче на 39-й минуте. В итоге поражение шымкентцев со счетом 1:10.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин поражал ворота в обоих матчах с «Ордабасы», оформив хет-трик в первом / Фото instagram.com/fc_ordabasy_futsal

В втором поединке «Аят» забил в первом тайме три безответных мяча, авторами которых стали Лукао, Жеже и Валиуллин. После перерыва счет долго не менялся, а под занавес матча команды обменялись забитыми мячами: на гол бразильского универсала «Аята» Лауно Марсело ответил на последней минуте универсал «Ордабасы» Нурсултан Орманбек - 1:4.

После этих побед над оставшимися на предпоследнем месте шымкентцами «Аят» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав после 16 проведенных игр 38 очков. А на вторую строчку поднялся остающийся все так же лидером по потерянным очкам «Кайрат», которому достойное сопротивление оказал «Атырау», оба раза все же уступивший - 3:6, 0:2. У алматинцев после 12 игр 33 очка, а у атыраусцев - 31.

Четвертое место занимает «Семей», дважды выигравший у оставшегося на шестой строчке «Байтерека» (3:2, 1:0), неожиданно сумевшего навязать очень хорошую борьбу сопернику. «Жетысу» и «Рахмет» провели поединки с очень напряженными концовками, завершившиеся в пользу талдыкорганцев с одинаковым счетом 4:3, которые поднялись на восьмое место, обойдя второй актобинский клуб. А пропускавший туры «Актобе» располагается на пятом месте с 24 очками после 14 игр. Идущий последним «Каспий» дважды уступил дома «Астане» - 0:6 и 1:2, поднявшейся на седьмое место.