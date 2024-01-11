Программа регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги продолжилась в наступившем году матчами между клубами «Тобол» и «Иртыш», которые прошли в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай».

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Команды уже встречались в этом сезоне в Павлодаре, и для обоих это были стартовые игры в чемпионате. Обе встречи выиграли баскетболисты костанайского клуба - 86:68 и 98:71, при этом не уступив павлодарским баскетболистам ни в одной из четвертей.

«Тобол» завершил минувший год, замыкая лидирующую тройку, одержав в 16 матчах 10 побед, а «Иртыш» располагался в турнирной таблице на последнем -восьмом месте, выиграв всего одну встречу из 14-ти проведенных. При этом в составе павлодарского клуба выступает самый результативный баскетболист чемпионата - американский разыгрывающий защитник Кэшон Табб, на счету которого 357 набранных очков. А второе место по этому показателю занимает центровой «Тобола» Антон Быков - 290 очков.

С первых минут первого матча года павлодарцы показали, что победу они так просто не отдадут. Стартовая четверть поединка прошла в очень упорной борьбе. Команды шесть раз сменяли себя на посту лидера и трижды за десять минут счет становился равным. А после счета 24:24, зафиксированного после восьми минут игры, за две оставшиеся минуты четверти игрокам обеих команд удалось лишь один раз поразить кольцо соперника, и к радости болельщиков сделал это лидер чемпионата по реализации трехочковых бросков атакующий защитник «Тобола» Рустам Валиев - 27:24.

Дважды догоняя хозяев в счете, к третьей минуте второго игрового отрезка «Иртыш» вновь вышел вперед, но за три с половиной минуты «Тобол» вернул себе лидерство - 43:42 и до большого перерыва довел свое преимущество до девяти очков - 55:46.

Гости после 15-минутного отдыха выдали хороший отрезок, впервые в сезоне в матче с «Тоболом» завершив четверть в свою пользу. Правда, отрыв хозяев уменьшился при этом всего на два очка - 75:68.

В заключительной десятиминутке костанайские баскетболисты собрались и постепенно только наращивали свое преимущество, которое к концу матча достигло 18 очков, при этом второй раз в сезоне доведя количество своих набранных очков до трехзначного - 101:83 (27:24, 28:22, 20:22, 26:15).

Под кольцо «Иртыша» проходит Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Сразу два игрока «Тобола» записали на свой счет по итогам этой встречи дабл-даблы. Это ставший самым результативным в своей команде Антон Быков, набравший 25 очков и совершивший 12 подборов, а также совсем немного уступивший ему Арсений Семенов - 24 очка и 11 подборов. Также в составе «Тобола» отличились Рустам Валиев, набравший 15 очков, Константин Двирный - 11, Шаим Куанов - 10, Павел Ильин - 7, Аскар Ахметжан - 6 и Адильбек Битенов - 3.

Начало повторного поединка прошло практически по сценарию первого матча. Команды поочередно выходили вперед, сделав это по четыре раза, а за две минуты до окончания первой четверти счет также был равным - 16:16. И после этого гости также не смогли поразить кольцо соперника, а вот «Тобол» сумел сделать это на этот раз дважды - 20:16.

Во второй четверти хозяева играли более уверенней, и уже через две минуты их преимущество стало двузначным - 31:20, а до большого перерыва они довели его до 16 очков - 54:38.

Продолжавший и после перерыва играть в таком же духе «Тобол» еще более увеличил свое преимущество, доведя его до 31 очка - 85:54.

И лишь в заключительной четверти хозяева паркета немного расслабились, минимально уступив в этом игровом отрезке, но вновь завершив матч, преодолев барьер в 100 очков - 111:82 (20:16, 34:22, 31:16, 26:28).

С мячом лидер чемпионата по реализации трехочковых бросков Рустам Валиев / Фото vk.com/bctobol

Очередной дабл-дабл записал на свой счет Арсений Семенов, набравший 15 очков и совершивший 13 подборов. Дабл-дабл в этой игре и на счету капитана «Тобола» Шаима Куанова, набравшего 10 очков и сделавшего 18 результативных передач. А самым результативным в команде впервые в сезоне стал Аскар Ахметжан, на счету которого 22 набранных очка. Результативными действиями также отметились Павел Ильин, набравший 21 очко, Антон Быков - 15, Рустам Валиев - 11, Константин Двирный - 7, Адильбек Битенов и Ануар Симбаев - по 5.

Впереди у «Тобола» еще одна двухматчевая домашняя серия. В следующую пятницу и субботу, 19 и 20 января, костанайцы сыграют с «Алматинским легионом», с которым «Тобол» поделил очки в южной столице, выиграв в первой игре 95:81 и уступив во второй 65:79.