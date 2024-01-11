В канун Нового года в Астане прошел чемпионат Казахстана по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди юниоров. По его итогам формировалась сборная республики для участия в финале Кубка мира среди юниоров и нео-сеньоров и чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионы Казахстана среди юниоров костанайские конькобежцы Андрей Семенов и Мария Деген со своими наставниками Анной Цыгановой и Александром Жигиным / Фото instagram.com/cop_zvs

В соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из Алматы, Астаны, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Победители и призеры определялись на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, командном спринте и в масс-старте на 10 кругов, а еще в командной гонке на 6 кругов у юниорок и 8 кругов у юниоров.

На самой короткой дистанции двойной победы среди юниоров добились представители Костанайской области Дмитрий Бичуркин, занявший первое место с результатом 36,61 сек., и Андрей Семенов, преодолевший 500 м со вторым результатом - 36,72 сек.

У юниорок лучший результат среди костанайских спортсменок показала Мария Деген, занявшая шестое место со временем 43,20 сек.

На дистанции вдвое длиннее вновь два первых места заняли костанайские конькобежцы, но на этот раз чемпионский титул завоевал Семенов, показав на финише время 1 мин. 13,03 сек., а Бичуркин стал серебряным призером, уступив победителю 1,1 сек.

Чемпион Казахстана по конькобежному спорту среди юниоров на дистанции 500 м Андрей Семенов (в центре) и серебряный призер Дмитрий Бичуркин (слева) / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Второй чемпионский титул Андрей Семенов завоевал по результатам забегов на 1500 м, показав лучшее время - 1.52,82. Дмитрий Бичуркин занял здесь пятое место - 1.57,26.

Бронзовым призером среди юниорок на этой же дистанции стала Мария Деген - 2.09,01.

Зато на дистанции 3000 м Деген показала лучшее время - 4.38,74, и единственная из всех участниц чемпионата пробежала по нормативу мастера спорта РК. Кстати, все наши юниоры, попавшие в призеры на разных дистанциях, преодолели их с результатами, превышающими мастерские нормативы.

Еще одну медаль - серебряную - Мария Деген завоевала в масс-старте на 10 кругов, став таким образом обладательницей полного комплекта наград.

В командном спринте среди юниорок сборная Костанайской области в составе Ирины Швырковой, Сатти Баекиной и Арины Семеновой завоевали бронзовую награду.

По итогам юниорского чемпионата РК по конькобежному спорту были отобраны кандидаты в сборную Казахстана для участия в юниорском чемпионате мира. В состав юниорской сборной Казахстана включены воспитанники ДЮСШ № 3 и Центра подготовки олимпийского резерва Андрей Семенов и Мария Деген из Костаная, тренирующиеся под руководством Анны Цыгановой и Александра Жигина, и воспитанник тренера ДЮСШ № 3 Инны Филипповой, учащийся Костанайского индустриально-педагогического колледжа Дмитрий Бичуркин, третий год тренирующийся в республиканском Центре олимпийской подготовки под руководством Александра Жигина.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Японии в городе Хатинохе с 9 по 11 февраля. А накануне, 3-4 февраля, в этом же японском городе состоится финальный этап Кубка мира среди юниоров и нео-сеньоров, в котором также примут участие казахстанские конькобежцы, в том числе и Вадим Якубовский из Рудного.