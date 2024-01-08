В Брисбене (Австралия) завершился турнир категории WTA-500 Brisbane International, в котором приняла участие первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на корте в Брисбене (Австралия) / Фото ktf.kz

Посеянная на турнире под вторым номером казахстанка стартовала со второго круга, в котором ее соперницей стала теннисистка из Австралии Оливия Гадеки, занимающая 124-ю строчку в рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA). Ранее теннисистки не встречались, а их первый поединок завершился через 1 час и 12 минут победой Рыбакиной в двух сетах - 6:4, 6:1.

В третьем круге первая ракетка Казахстана отдала всего один гейм в игре с 30-й ракеткой рейтинга WTA Элисе Мертенс из Бельгии - 6:1, 6:0.

Один гейм отдала Рыбакина и в четвертьфинальном поединке российской теннисистке Анастасии Потаповой (28-е место рейтинга WTA), которая, проиграв первый сет со счетом 1:6, предпочла сняться.

Соперницей казахстанки в полуфинале стала теннисистка из Чехии Линда Носкова (28-е место рейтинга WTA), с которой Рыбакина встречалась в прошлом году во втором круге турнира «Большого шлема» в Париже (Франция) «Ролан Гаррос» и одержала победу (6:3, 6:3). В Брисбене теннисистки сыграли на один гейм меньше, а поединок закончился тоже победой Рыбакиной - 6:3, 6:2.

Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь) с наградами первого в сезоне-2024 турнира WTA 500 / Фото ktf.kz

Также в финал вышла и посеянная на турнире под первым номером вторая ракетка мира Арина Соболенко. Белорусская теннисистка на пути к финалу за четыре матча проиграла лишь 15 геймов, одержав победы над Лючией Бронцетти из Италии (6:3, 6:0), Чжу Линь из Китая (6:1, 6:0), Дарьей Касаткиной из России (6:1, 6:4) и своей соотечественницей Викторией Азаренко (6:2, 6:4).

Счет личных встреч в официальных матчах между победительницей Australian Open 2023 года Соболенко и чемпионкой Уимблдона-2022 Рыбакиной - 5-2 в пользу белоруски. При этом в 2023-м году они сыграли на четырех официальных турнирах, в которых Соболенко взяла верх в финале Australian Open и на групповой стадии итогового чемпионата WTA, а Рыбакина победила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) и в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Первый сет финального матча в Брисбене завершился с довольно неожиданным результатом - 6:0 в пользу превосходившей соперницу буквально во всем Рыбакиной. Во втором сете белоруска немного разыгралась, но казахстанка одержала заслуженную победу на турнире - 6:0, 6:3, завоевав свой первый титул в сезоне-2024 и шестой в карьере.

Уже на этой неделе Елена Рыбакина, вернувшая себе звание третьей ракетки мира, выступит в Австралии же на турнире WTA 500, который пройдет в Аделаиде.