В последние дни минувшего года в Щучинске, в Национальном центре лыжного спорта, параллельно со вторым этапом Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам состоялся отбор на IV зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее - в городе Канвондо.

Призеры среди девушек в лыжной гонке на 7,5 км отборочных соревнований на юношескую Олимпиаду с участницей зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано (Япония) Ольгой Селезневой / Фото instagram.com/cop_zvs

В программу отборочных соревнований, в которых приняли участие юноши и девушки 2006-2007 г. р., входили спринт на 1,4 км свободным ходом и гонка с раздельным стартом на 7,5 км классическим ходом.

В квалификации спринта среди девушек воспитанница ДЮСШ района Б. Майлина Милана Мамедова показала 9-й результат, а в итоговом протоколе заняла 7-е место.

Обладатели путевок на зимнюю юношескую Олимпиаду лыжники Берик Боранбаев (Астана), Виолетта Митропольская (Восточно-Казахстанская область), Аубакир Тотанов (Кокшетау) и Милана Мамедова (Костанайская область) / Фото instagram.com/cop_zvs

Среди юношей воспитанник этой же спортшколы Данил Першин в финале спринта финишировал четвертым, ранее показав 11-й результат в квалификации.

В классической гонке на 7,5 км с раздельным стартом Милана Мамедова стала сильнейшей с результатом 24 мин. 17,7 сек., опередив занявшую второе место Виолетту Митропольскую из Восточно-Казахстанской области на 16,2 сек. и взяв своеобразный реванш за поражение здесь же месяцем ранее на соревнованиях, посвященных открытию сезона.

Всего 0,4 секунды по итогам гонки на 7,5 км отделили Данилу Першина (справа) от участия в юношеской Олимпиаде / Фото instagram.com/cop_zvs

Среди юношей Данил Першин в такой же гонке показал третий результат, уступив всего 0,4 сек. занявшему второе место Берику Боранбаеву из Астаны.

Именно Берик Боранбаев, а также победитель гонки на 7,5 км Аубакир Тотанов из Акмолинской области будут представлять Казахстан на зимних юношеских Олимпийских играх.

По итогам отборочных стартов путевки на юношескую Олимпиаду также завоевали Милана Мамедова и Виолетта Митропольская.

Бронзовый призер Кубка Восточной Европы среди юниоров Артем Завялов (справа) / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Мы уже писали об успешном выступлении в Щучинске Владислава Ковалева, представляющем нашу страну в эти дни на самом престижном этапе Кубка мира - «Тур де Ски». А среди юниоров (2004 г.р. и моложе) одну из медалей Кубка Восточной Европы завоевал еще один костанаец Артем Завялов, занявший третье место в гонке на 10 км классическим ходом.