Матчем «Горняк» - «Сарыарка», который прошел в Рудном, стартовал второй этап регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. На этом этапе команды проведут однокруговой турнир, сыграв по пять матчей на своем льду и по пять матчей на выезде.

К воротам «Сарыарки» прорывается Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Рудничане завершили первый этап на шестом месте, набрав в 40 матчах 44 очка, а карагандинский клуб располагался в турнирной таблице строчкой ниже, имея в своем активе на три очка меньше.

В очных поединках первого этапа команды поделили очки и на своем льду, и на льду соперника, причем во всех матчах хозяева забрасывали по три шайбы - 3:6 и 3:1 в Рудном и 3:4 и 3:1 в Караганде.

Накануне первого матча наступившего года стало известно, что состав «Горняка» покинул Батыр Маркабаев, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем чемпионате форвард сыграл за рудненский клуб 32 матча, в которых забросил 5 шайб и сделал 5 результативных передач.

Очень эмоциональным получился первый период первого матча второго этапа, в котором зафиксировали 8 нарушений правил. За одно из них в ворота «Сарыарки» был назначен буллит. Случилось это на 10-й минуте, когда игравший в меньшинстве «Горняк», у которого за задержку клюшкой двухминутный штраф отбывал Денис Скатов, сумел вывести один на один с голкипером Никиту Ляпунова. Однако того остановили недозволенным приемом, но Айдар Галимов не сумел переиграть Артема Микушина при реализации назначенного за это нарушение штрафного броска.

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

А меньше чем через минуту гости открыли счет усилиями Никиты Баженова. Но спустя три минуты Владимир Кротов после передач Скатова и Оскара Юлбарисова восстановил равновесие, реализовав четвертое большинство «Горняка». И при счете 1:1 команды ушли на перерыв.

На 15-й минуте второго периода уже гости воспользовались тем, что в составе «Горняка» за блокировку на скамейку штрафников отправился Сергей Лазарев, и Никита Жульдиков вновь вывел карагандинский клуб вперед. И вновь хозяевам понадобилась три минуты, чтобы восстановить равновесие. У «Горняка» на исходе 38-й минуты отличился открывшийся справа у ворот Галимов и на этот раз переигравший голкипера, а результативные передачи в этом эпизоде записали на свой счет те же Юлбарисов и Скатов. И на второй перерыв команды ушли при равенстве в счете - 2:2.

За четыре минуты до финальной сирены гости в третий раз вышли вперед - после того, как Егор Кузьменко прошел за воротами и оттуда нанес бросок, а шайба рикошетом от щитков Владислава Нурека влетела в сетку. На этот раз рудничане, дважды находившие в себе силы отыграться, не смогли этого сделать, даже поменяв за полторы минуты до окончания матча вратаря на шестого полевого игрока и не воспользовавшись удалением в составе гостей, - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после матча:

- Встреча получилась хорошей, боевой. Неплохо двигались, на уровне самоотдача была, но ужасающей была реализация моментов. За это и поплатились, и не смогли в третий раз отыграться сегодня.

Следующий матч рудничане проведут в гостях с «Номадом» 9 января, а 12 января в южной столице сыграют с «Алматы».