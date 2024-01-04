Традиции провожать уходящий год, принимая участие в легкоатлетическом пробеге «Новогодняя карусель», уже более трех десятков лет. А еще одной хорошей традицией становится проведение пробега в первый день наступившего года.

К старту первого забега года готовность №1

У этой традиции есть и свое название - «Забег обещаний». Этот забег весьма популярен в мире и становится традиционным во многих городах и странах. А суть его в том, что вот уже десятый год подряд любой желающий, написав на нагрудном номере обещание на предстоящий год, бежит к своей мечте и цели по дистанции, длина которой в метрах соответствует наступившему году.

Старт «Забега обещаний-2024»

Впервые в Костанае такой забег был проведен в 2020 году. А в первый день наступившего 2024 года в Центральном парке, у памятника Байтурсынову в полдень собралось около двухсот поклонников бега разного возраста, чтобы получить специальный нагрудный номер, написать на нем личные обещания, как открытку самому себе с пожеланием, и пробежать ради своей мечты в хорошей компании магические 2024 метра. И каждый бежал в этот день не к финишу, а к исполнению желания, а потому целью забега были не время и скорость - бежали к своей мечте и цели без времени, победителей и проигравших. На «Забег обещаний» приходили с друзьями, родственниками и даже домашними питомцами.

Нашего Деда Мороза на зависть другим Дедам Морозам охраняют сразу две Снегурочки

А желающих пробежать 1 января 2024 м было гораздо больше, чем зарегистрировалось на официальном сайте организаторов «I Love Running». И добирались все по-разному, кто бегом, как члены клуба «Бег в радости самопревосхождения» - «Run in Joy» вместе со своим руководителем Дмитрием Каптелом, а кто и на велосипедах, как представители велособщества «Костанай». Были среди участников «Забега обещаний» и члены клуба любителей бега костанайских автомобилестроителей «Allur Run Club», только что преодолевшие семикилометровую дистанцию в рамках IX Центральноазиатского новогоднего марафона, онлайн-забег которого состоялся часом ранее в парке Победы.

На дистанции

Для гостя из Германии Сергея Риттера «Забег обещаний» стал местом встречи со своими друзьями, с которыми он пробежал в свое время на тренировках сотни и сотни километров. Дружной компанией пробежали дистанцию воспитанники спортивного клуба единоборств «ЖасУлан», прибывшие на старт вместе со своими родителями и наставником Юрием Щуром, бежавшим в костюме Деда Мороза. Без раздумий, узнав об этом забеге, присоединились к его участникам триумфаторы прошедшего в ноябре на Филиппинах XXII чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров Сергей Поликарпов, Римма Воеводина и Куляш Тулебаева.

Выделялись своей сплоченностью представители Школы бега «Neroznak_Team», пришедшие на забег вместе со своими тренерами Татьяной Нерознак и Токешем Ибраевым. Полюбил бег и стал членом этой команды и один из инициаторов и организаторов «Забега обещаний» мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Роман Мулюков, который пришел на старт намного раньше, но, как оказалось, не первым. В Центральном парке уже задолго до старта готовилась новогодняя беговая сказка: кто-то, не обращая внимания на редких прохожих, переодевался, собравшись пробежать забег в новогоднем костюме, кто-то уже начал разминаться, а кто-то просто отдыхал после новогодней суеты в предвкушении восстанавливающего силы бега.

Александр Смирнов с внуком Дмитрием пробежал «Забег обещаний» в Екатеринбурге

Были среди участников «Забега обещаний» и «заочники» - те, кто по разным причинам находился в этот момент далеко от Костаная. Дальше всех, пожалуй, был Нагашибай Бекенов, пробежавший забег в Лос-Анджелесе (США) и отметивший с улыбкой при прямой видеосвязи, что для него это забег в будущее - ведь на другом континенте на момент старта из-за разницы во времени до наступления 2024 года оставалось еще два часа.

Группа поддержка Нурхана Ермагамбетова в Алматы

У встречавшего Новый год в южной столице Казахстана Нурхана Ермагамбетова 1 января была своя группа поддержки, состоящая из внуков и ожидавшая своего дедушку на финише. В Екатеринбурге пробежал «Забег обещаний» представитель ТОО «ДЕП» Александр Смирнов, после «Новогодней карусели» отправившийся в столицу Урала, где его в первый день наступившего года поддержал на дистанции внук Дмитрий. А в Санкт-Петербурге вышел на старт забега девятилетний Арсений Волков, чьи бабушка и дедушка живут в Костанае. На своем номере он написал, что будет отличником и обязательно, когда вырастет, станет профессиональным хоккеистом, а хоккеем он серьезно занимается с четырех лет.

Арсений Волков из Санкт-Петербурга мысленно был в эти минуты в Костанае

Всем участникам онлайн-забега «новогодней почтой» были доставлены памятные дипломы.

Что касается обещаний, то представители молодого поколения писали на своих номерах все больше об учебе и о спортивных достижениях, а более старшие участники обещали «Быть здоровыми», «Сбросить вес», «Ценить свое время» и просто «Хорошо жить!». Были среди обещаний и более глобальные темы. Ну а самые старшие участники забега обещали жить здоровыми и по возможности принимать участие во всех городских пробегах.

Ну и как же без фото на память

О том, что «Забег обещаний» пришелся по душе костанайцам, можно судить по отзывам: «Спасибо за замечательное утро, проведенное в кругу друзей!», «Это лучшее 1 января в моей жизни!», «Впервые так круто прошло начало года!». «Все отлично, все в восторге!», «Спасибо организаторам за мега-мотивацию!» и так далее с таким же праздничным настроением.

После окончания забега его участники еще долго не расходились, фотографировались на память и делились друг с другом своими ближайшими планами, которые у каждого разные, но у которых есть одно объединяющее начало - бег. А ровно через год можно будет узнать, сдержали ли свои обещания участники «Забега обещаний-2024».

Фото Сергея Рыбина