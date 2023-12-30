Свои заключительные матчи года, являвшимися также и последними на первом этапе регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - Pro Hokei Ligasy «Горняк» провел в Рудном с «Иртышом».

Нападающий «Горняка» Данила Платонов в матчах с «Иртышом» забросил две шайбы и сделал три результативные передачи / Фото pro.ligasy.kz

В первом своем двухматчевом противостоянии сезона, прошедшем в Павлодаре, команды одержали по одной победе. Рудничане уверенно выиграли первый матч со счетом 5:2, а во втором победитель определился в серии послематчевых буллитов, и им стал «Иртыш» - 2:1.

На льду «Горняк Арены» хозяева очень активно начали встречу и на 5-й минуте открыли счет в матче. Нападающий «Горняка» Никита Ляпунов подхватил шайбу в своей зоне защиты, откуда отдал ее вдоль левого борта своему товарищу по атаке Даниле Платонову, который от синей линии сделал ответную передачу. Ляпунов же, войдя на скорости в зону защиты соперника, переиграл защитника «Иртыша» Михаила Кузыка и с близкого расстояния точно бросил в ближний угол ворот, которые защищал Вячеслав Нечвиенко. С этим минимальным преимуществом хозяев, нанесших по воротам соперника 14 бросков, и завершился первый период.

Во второй двадцатиминутке рудничане еще более усилили натиск на ворота павлодарского клуба, сделав на пять бросков больше. И один из них в середине периода достиг цели, а автором заброшенной шайбы стал Денис Гурьев, получивший передачу слева от прошедшего всю площадку Виктора Васина и с ходу бросивший по воротам. Еще один результативный пас в этом моменте записал на свой счет Руслан Утебаев, начавший атаку «Горняка» от своих ворот.

Виктор Васин прорывается сквозь игроков «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

До перерыва у рудничан появился шанс еще более упрочить свое преимущество, но Оскар Юлбарисов не смог реализовать штрафной бросок, назначенный в ворота гостей на 35-й минуте за то, что Кузык бросил клюшку в направлении шайбы.

Но уже на первой минуте заключительного периода счет изменился после броска оформившего дубль Ляпунова, которому ассистировали Захар Захаров и Юлбарисов. А вообще заключительный игровой отрезок прошел под знаком превосходства «Горняка», позволившего сопернику за двадцать минут нанести всего три броска по своим воротам. Сами же рудничане сделали это за период 21 раз, сумев на 54-й минуте еще реализовать большинство усилиями Батыра Маркабаева, бросившего в касание справа после передач Александра Каткова и Даниила Войтко.

Таким образом «Горняк», в составе которых голкипер Илья Лигай отразил 23 броска, одержал свою вторую «сухую» победу в чемпионате - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

С самого начала повторного поединка хозяева льда дали понять, что ни о каком реванше, как в первом противостоянии, не может быть и речи. Правда, значительно перебросав гостей в первом периоде – 19 бросков против 11 у «Иртыша», «Горняк» смог реализовать только одну попытку. На 9-й минуте Платонов, выкатившись к воротам слева вместе с Захаровым против двух игроков павлодарского клуба, сыграл, выражаясь футбольным языком, в «стеночку» и партнером и поразил ближний угол.

Во втором периоде команды нанесли меньше бросков - 13 и 9 соответственно, зато их эффективность была значительно выше - за восемь минут второй половины периода было заброшено шесть шайб. На 30-й минуте голевую феерию открыл Маркабаев после того, как голкипер отбил шайбу, брошенную Русланом Абдуллаевым, а находившийся возле ворот форвард рудничан Артем Буб подхватил ее и отдал результативную передачу. Через две минуты Платонов, получив передачу от Ляпунова, заехал с шайбой за ворота и от лицевого борта отдал ее Захарову, открывшемуся перед воротами и в касание поразившему их.

Еще через две минуты нападающий «Иртыша» Валентин Тарасенко реализовал численный перевес в то время, когда в составе «Горняка» двухминутным штрафом за задержку соперника был наказан Утебаев. Ровно через полминуты Маркабаев забрал шайбу в левом углу зоны защиты гостей у нападающего «Иртыша» Рузиля Ганиева и отдал пас вышедшему со скамейки штрафников Утебаеву, а тот забросил четвертую шайбу в ворота Нечвиенко. А когда спустя две минуты Платонов после самостоятельного рейда через всю площадку, оформив дубль, в пятый раз поразил ворота гостей, место в них занял Григорий Ваганян. Но чуть более чем через минуту и ему пришлось вынимать шайбу из сетки своих ворот после броска Буба, которому ассистировали Сергей Лазарев и Дмитрий Васильев.

Оскар Юлбарисов готовится нанести бросок по воротам «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

Разгром «Иртыша» продолжился в третьем периоде, на первой минуте которого отличился Денис Скатов при поддержке Оскара Юлбарисова и Александра Куршука. На 45-й минуте защитник «Горняка» Валерий Садиков после перевода шайбы с правого фланга Иваном Гавриленко и Платоновым дальним броском слева почти от синей линии сделал счет 8:1. А точку в матче поставил Утебаев, оформивший второй дубль в матче. Сделал он это на 58-й минуте, когда игравший в большинстве «Горняк» при еще одном отложенном штрафе в составе гостей заменил Лигая на шестого полевого игрока.

А результативные баллы при этом взятии ворот записали на свой счет Катков и Маркабаев. Одержав победу со счетом 9:1 (1:0, 5:1, 3:0), «Горняк» завершил первый этап регулярного чемпионата на шестом месте, набрав в 40 играх 44 очка.

Согласно регламенту чемпионата, на втором этапе участники сыграют между собой по одному матчу с каждой из команд - 5 матчей на своем поле и 5 матчей на поле соперника (в один круг). Второй этап стартует 6 января. В этот день в Рудном состоится встреча между «Горняком» и «Сарыаркой». Следующий матч рудничане проведут в гостях с «Номадом» 9 января, а 12 января в южной столице сыграют с «Алматы». Затем два матча «Горняк» проведет в Рудном, где его соперниками станут «Торпедо» (19 января) и «Иртыш» (22 января). После этого рудничане проведут два матча с лидирующими в чемпионате «Арланом» и «Хумо», которые, набрав соответственно 69 очков и 64 очка досрочно завоевали путевки в решающую стадию чемпионата - стадию плей-офф, став недосягаемыми для команд из нижней части турнирной таблицы. С кошетаусцами «Горняк» сыграет на выезде 25 января, а 30 января примет на своем льду «Хумо». Последние гостевые игры регулярного чемпионата рудничане проведут в Актобе с одноименным клубом (5 февраля) и в Атырау с «Бейбарысом» (9 февраля), а завершат его 16 февраля домашней встречей с «Кулагером».

Далее восемь лучших коллективов продолжат борьбу в рамках третьего этапа (плей-офф).