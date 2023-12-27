В Щучинске, в Национальном центре лыжного спорта, состоялся второй этап Кубка Восточной Европы FIS по лыжным гонкам, в рамках которого прошел и Кубок Казахстана.

На дистанции Владислав Ковалев (№ 8) / Фото instagram.com/skicenter_life

По итогам II этапа Кубка Восточной Европы формировалась сборная Казахстана для участия в этапах Кубка мира. В соревнованиях, в программу которых входили спринт свободным ходом, масс-старт на 20 км свободным ходом, гонка классическим ходом на 10 км и гонка свободным ходом на 10 км, приняли участие 160 лыжников из девяти регионов Казахстана.

В квалификации спринта на 1,4 км свободным ходом в десятку сильнейших попали сразу два костанайских спортсмена: Артем Завялов, показавший седьмой результат - 3 мин. 1,05 сек., и Владислав Ковалев, финишировавший восьмым - 3.01,18. Оба лыжника успешно выступили в этом межсезонье в Кубке мира по лыжероллерам, по итогам трех этапов которого, прошедших в Щучинске, Мадоне (Латвия) и Валь ди Фиемме (Италия), Артем Ковалев занял третье место в спринтерском зачете Кубка мира, а Артем Завялов стал третьим в общем зачете роллерного Кубка мира среди юниоров.

После четвертьфинальных, полуфинальных и финальных соревнований в спринте Владислав Ковалев в итоге занял третье место, а четвертое место у представляющего Костанайскую область Наиля Башмакова, результат в квалификации которого был 12-м (3.05,33). Завялов в финальном протоколе оказался на девятом месте.

В женском спринте лучшей из костанайских лыжниц была Лаура Киныбаева, занявшая седьмое место.

В шаге от пьедестала финишировала Киныбаева в масс-старте на 20 км свободным стилем, показав четвертый результат - 55.38,0 и уступив третьему месту всего 7,7 сек.

Десятку сильнейших у мужчин на этой же дистанции замкнул прошлогодний победитель Кубка Восточной Европы Виталий Пухкало, а Владислав Ковалев был десятым в индивидуальной классической гонке на 10 км.

Владислав Ковалев (слева) - победитель 10-километровой гонки на этапе Кубка Восточной Европы / Фото instagram.com/skicenter_life

Зато Владиславу Ковалеву не было равных в индивидуальной гонке на 10 км свободным ходом - 23.48,5. Еще один представитель Костанайской области Алмас Каримов занял в этой гонке пятое место (24.26,9).

Среди женщин в такой же гонке Лаура Киныбаева вновь была рядом с пьедесталом, еще раз показав четвертый результат (28.07,6).

Таким образом, Владислав Ковалев отобрался в национальную сборную Казахстана, в составе которой отправится на самый престижный этап Кубка мира - «Тур де Ски».

Владислав Ковалев на этапе Кубка мира в прошлом сезоне 2022-2023 гг. / Фото Эдгара Айснера bildbyran.se

Как отметил один из тренеров сборной Казахстана, костанаец Виктор ЗАВЯЛОВ, «Тур де Ски» - это многодневная лыжная гонка, являющаяся особой частью Кубка мира, и состоящая, в свою очередь, из семи этапов:

- Гонка традиционно проводится в конце декабря - начале января. В этом году первый этап «Тур де Ски» - спринт свободным стилем - пройдет уже 30 декабря в Тоблохе (Италия). Затем там же 31 декабря пройдет классическая гонка на 10 км с раздельным стартом. В первый день 2024 года состоится 20-километровая гонка преследования свободным стилем, после которой лыжники переберутся в Давос (Швейцария), где 3 января пройдет спринтерская гонка свободным стилем. На следующий день лыжники выйдут на старт гонки преследования на 20 км свободным стилем. После дня отдыха 6 января в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится масс-старт на 15 км классическим стилем. А завершится этот этап Кубка мира 7 января традиционной гонкой в гору свободным стилем с масс-старта.