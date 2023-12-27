В 34-й раз в центре города Костаная прошел открытый легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель». В соревнованиях, прошедших под эгидой отдела физической культуры и спорта акимата Костаная, приняли участие любители бега и поклонники скандинавской ходьбы из Костаная, Тобыла, Костанайского и Аулиекольского районов, а также гости города.

Старт основного забега 34-й «Новогодней карусели»

Старт и финиш пробега традиционно состоялся у главной елки области, а маршрут проходил по аллеям Центрального парка.

Напутствие Деда Мороза

«Новогодняя карусель» - это особенный пробег, на него приходят не сколько посоревноваться, сколько встретиться с единомышленниками, вспомнить беговые события года и пожелать друг другу долгих километров здоровья в наступающем году. Все его участники благодаря бегу продолжают вести активный образ жизни и ждут от новогоднего пробега новых положительных эмоций. Как и полагается в Новый год, пробег не обходится без Деда Мороза и Снегурочки, которую точно так же, как и в детстве, громко зовут участники к елке перед стартом. Получив поздравления от них и пожелания всего хорошего в Новом году, каждый из участников выходит на старт своей дистанции, согласно регламенту, объявленному главным судьей пробега, которым в последние годы неизменно является известный костанайский легкоатлет Курманай Исергепов, стоявший у истоков этого традиционного старта.

Ну и, конечно, не обходится в этот день без призеров.

Среди самых юных участников пробега (7-9 лет), соревновавшихся на дистанции 800 м, первым финишный створ пересек представитель Школы бега «Neroznak_Team» Макар Фиронов. Вторым стал Артем Пятин из Тобыла, а третье место занял воспитанник спортивного клуба рукопашного боя и Nomad MMA «ЖасУлан» Елисей Ярош.

Призеры «Новогодней карусели» на дистанции 800 м Артур Галушин, Диас Абенов, Максим Ярош и Елисей Ярош (спортклуб «ЖасУлан»)

Среди юношей 10-12 лет, также бежавших 800 м, призовую тройку составили воспитанники спортклуба «ЖасУлан» Артур Галушин, Диас Абенов и Максим Ярош, а среди девушек первенствовала воспитанница Костанайской городской ДЮСШ Алена Борисенко.

На старт основного забега вышли участники в возрасте старше 16 лет, соревновавшиеся на дистанции 2400 м в нескольких возрастных группах. И если одной из самых молодых победительниц основного забега Арайлым Бимбет, представлявшей один из дворовых клубов города, нет еще и 20 лет, то самым старшим из них - Аркадию Денисову и Быхытжану Сагиндыкову - уже перевалило за 80.

На дистанции абсолютный победитель Дмитрий Артемов

Абсолютно лучший результат на дистанции 2 км 400 м показал Дмитрий Артемов из Аулиекольского района, первенствовавший в возрастной группе 21 год - 39 лет. Призовые места в этой группе заняли Денис Раздрогов, представлявший велосообщество «Костанай», и Галымбек Султан из клуба любителей бега костанайских автомобилестроителей «Allur Run Club». А среди женщин этой возрастной группы первые три места заняли представительницы Школы бега «Neroznak_Team» Алла Малько, Анжела Салимова и Алена Корсунова.

Призеры «Новогодней карусели-2023» в группе 21 год - 39 лет Алла Малько, Анжела Салимова и Алена Корсунова

В возрастной группе 40-49 лет призерами стали руководитель управления общественного развития акимата Костанайской области Марат Журкабаев и Константин Рашевский (Школа бега «Neroznak_Team»), а также Елена Шишкина из Тобыла и Татьяна Борисенко (КГДЮСШ).

Бывший борец Марат Журкабаев давно дружит с бегом

К финишу приближаются Андрей Чигидинов и гость из Германии Сергей Риттер

Андрей Чигидинов из Тобыла, гость из Германии Сергей Риттер, принимавший участие еще в первом пробеге «Новогодняя карусель» в 1990 году, и член физкульурно-оздоровительной лиги «Жуйрик» Григорий Ерофеенков составили призовую тройку в возрастной группе 50-59 лет. Среди женщин в этой возрастной группе первенствовала преподаватель КМУ Улжан Мусабаева.

Призер пробега Улжан Мусабаева со Снегурочкой и ее подарком

Сергей Давыденко финишным спуртом выигрывает у Серика Ахметбекова

Самый именитый участник пробега Сергей Поликарпов, завоевавший в этом году три золотые медали на чемпионате Азии среди мастеров, первенствовал в возрастной группе 60 лет и старше, показав второй результат среди всех участников. Призовые места в этой группе заняли работник ДЕП Александр Смирнов и мастер спорта СССР по гиревому спорту Сергей Давыденко.

Уже закончивший дистанцию Сергей Поликарпов помогает финишировать лисе - Елене Гичевой

Среди женщин победительницей в этой возрастной группе стала призер чемпионата Азии среди мастеров Римма Воеводина (ФОЛ «Жуйрик»), а призовое место завоевала представительница клуба любителей бега «Allur Run Club», мастер спорта СССР по конькобежному спорту Елена Гичева.

Финиширует еще одна Снегурочка - Римма Воеводина

Среди поклонников скандинавской ходьбы, поддержавших любителей бега, отличились Даулетбай Ахметов, Балгабай Кульпеисов и Айжан Оспанова.

Победителей и призеров ждали грамоты и медали, а также новогодние подарки, которым рады были все отличившиеся несмотря на возраст.

Роман Мулюков мыслями уже на «Забеге обещаний» 1-го января 2024 года

Любители бега поздравили друг друга с наступающим Новым годом, но расстались ненадолго, и уже первого января кто-то из них выйдет на старт IX Центральноазиатского новогоднего марафона, а кто-то примет участие в «Забеге обещаний», старт которому будет дан в 12:00 в Центральном парке у памятника А.Байтурсынову. Ежегодно 1 января тысячи людей во многих странах мира собираются под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. Особая магия этого забега заключена даже в дистанции - 2024 м, и каждого преодолевшего эту дистанцию ждут памятные дипломы. В этом году он пройдет в десятый раз, а зарегистрироваться на «Забег обещаний» еще можно на сайте 1jan.run.

Фото автора