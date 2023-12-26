В президентском центре столицы Казахстана состоялась организованная Министерством туризма и спорта РК торжественная церемония вручения наград «Үздік» за выдающиеся достижения в сфере спорта по итогам 2023 года.

Церемония вручения награды «Үздік» в номинации «Лучший специалист в области физической культуры и спорта» / Фото Kazinform

Министр туризма и спорта Ермек МАРЖИКПАЕВ в своем выступлении отметил, что этот год стал успешным для нашей страны:

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на торжественной церемонии вручения наград «Үздік» / Фото Kazinform

- Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги нашей работы в этом году и определить лучших. Хотелось отметить достижения наших атлетов, которые представили страну на международных аренах. В целом наблюдается последовательное развитие отрасли. Во всех видах спорта отечественные атлеты радуют болельщиков и фанатов своими результатами. Члены национальных сборных команд с начала года приняли участие в более чем 1400 международных соревнованиях, где завоевали в общем 864 медали, в том числе 291 золотую, 262 серебряные и 311 бронзовых наград. На чемпионатах мира было завоевано 68 золотых медалей, на чемпионатах Азии - 47, и 10 - на Азиатских играх.

Лучшие спортсмены и специалисты, внесшие значительный вклад в сферу спорта, были отмечены в 18 номинациях.

Наталья Сухачева - лучший специалист в области физической культуры и спорта РК по итогам 2023 года / Фото Kazinform

В номинации «Лучший специалист в области физической культуры и спорта» победителем стала Наталья Сухачева, являющаяся заместителем руководителя детско-юношеской спортивной школы №1 имени Кадырбека Оспанова. Награду она получила из рук заместителя генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева.

Наталья Сухачева с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и заместителем руководителя областного управления спорта Еленой Киреевой / Фото федерации велоспорта РК

В номинации «Лучший спортсмен года» был награжден боксер Махмуд Сабырхан из Шымкента, ставший на прошедшем в мае этого года в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира сильнейшим в весовой категории до 54 кг, а пара лыжник Ербол Хамитов из Северо-Казахстанской области, завоевавший в январе в Эстерсунде (Швеция) историческую золотую медаль в спринте на чемпионате мира по пара лыжному спорту, награжден в номинации «Лучший пара спортсмен года».

Также были отмечены победители в номинациях «Лучший сельский тренер года», «Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности», «Лучший инструктор по физической культуре и спорту в сельской местности», «Лучший районный отдел физической культуры и спорта», «Лучший спортсмен среди молодежи и юниоров», «Лучший детский тренер года», «Лучший спортивный врач», «Лучшие результаты года», «Лучшая спортивная федерация года», «Лучший президент аккредитованной спортивной федерации», «Лучший спортивный менеджер года», «Лучшая спортивная организация года», «Лучший спортивный регион», «Лучший тренер года» и «Лучший прорыв года».