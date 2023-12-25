Костанайский клуб «Тобол» провел заключительные матчи года в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги с БК «Астана Академия».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своей команды / Фото vk.com/bctobol

Вторая в сезоне двухматчевая серия между этими командами прошла в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай». Напомним, что в первом противостоянии, прошедшем в столице республики, дважды побеждали хозяева паркета - 79:65 и 77:72, причем костанайские баскетболисты смогли выиграть в тех двух матчах лишь по одной четверти.

«Тобол» уверенно начал первую встречу на своем паркете, однако гости быстро нашли свою игру и через три с половиной минуты после начала матча счет стал равным - 10:10, а к середине четверти «Астана Академия» и вовсе вышла вперед. Но хозяева до ее окончания, дважды восстанавливая равновесие, все же вышли в лидеры - 24:21.

Чуть больше минуты понадобилось баскетболистам костанайского клуба, чтобы довести во второй четверти отрыв до десяти очков - 31:21. Эта разница в счете сохранялась до 18-й минуты, после чего хозяева совершили небольшой рывок и за две минуты довели свое преимущество до 17 очков, уйдя на большой перерыв при счете - 53:36 в свою пользу.

К середине третьего игрового отрезка разница в счете достигла 20 очков - 61:41, но баскетболистам столичного клуба к началу заключительной четверти удалось немного ее сократить - 71:56.

Гости продолжили сокращать отставание и в четвертой десятиминутке, доведя его к ее экватору до десяти очков - 83:73, а менее чем за две минуты до окончания матча и вовсе сравняв счет - 86:86. Но после взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута костанайцы позволили сопернику лишь один раз поразить свое кольцо, а сами набрали девять очков, причем семь из них со штрафных бросков, и одержали победу - 95:88 (24:21, 29:15, 18:20, 24:32).

С мячом Дмитрий Дойников / Фото vk.com/bctobol

Сразу два игрока «Тобола» записали на свой счет после этого матча дабл-даблы - это ставший самым результативным в команде Дмитрий Дойников, набравший 29 очков и совершивший 15 подборов, и Антон Быков, на счету которого 20 набранных очков и 12 совершенных подборов. Также 20 очков набрал Павел Ильин, Рустам Валиев принес в копилку команды 10 очков, Шаим Куанов - 8, Артем Степанцов - 4, Арсений Семенов и Адильбек Битенов - по 2.

Штрафной бросок выполняет Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

Начало повторного поединка прошло в равной борьбе. Команды по два раза сменили друг друга на посту лидера, и за три минуты до конца первой четверти счет был 17:18. Но конец игрового отрезка лучше получился у хозяев - 23:18.

Во второй десятиминутке гости пытались догнать соперника, но «Тобол», минимально выиграв вторую четверть, ушел на перерыв, сохранив за собой роль лидера - 41:35.

После 15-минутного отдыха гости заметно активизировались, быстро сократив отставание до минимума - 43:42, но вторую половину четверти вновь лучше провели хозяева, и перед заключительной десятиминуткой вели уже с преимуществом в девять очков - 61:50.

За семь с половиной минут четвертого игрового отрезка «Астана Академия» смогла отыграть всего лишь два очка, но уверенно проведенная концовка матча принесла победу не уступившему ни в одной четверти «Тоболу» - 79:66 (23:18, 18:17, 20:15, 18:16).

И в этом матче вновь дабл-даблы на счету Дмитрия Дойникова, набравшего 21 очко и совершившего 11 подборов, и Антона Быкова - 13 очков и 12 подборов. А еще один дабл-дабл записал на свой счет больше всех проведший на площадке капитан «Тобола» Шаим Куанов - 14 очков и 11 передач. Артем Степанцов набрал 10 очков, Павел Ильин, Арсений Семенов, Константин Двирный и Адильбек Битенов - по 4 и Рустам Валиев - 3.

Почти сразу после Нового года входящий в лидирующую тройку «Тобол» продолжит свои выступления в чемпионате - 9 и 10 января на своей площадке будет принимать «Иртыш» из Павлодара.