В Рудном на площадке Ледового дворца спорта «Горняк Арена» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - 1xBet Pro Hokei Ligasy прошли матчи между «Горняком» и «Торпедо».

Опасный момент у ворот "Торпедо"

Перед своим вторым очным противостоянием в сезоне команды были соседями по турнирной таблице. Устькаменогорский клуб, набрав после 36 игр 40 очков, располагался на пятой строчке, а преследовавшие его рудничане отставали на два очка. В первом противостоянии, прошедшем в начале октября в Усть-Каменогорске, хозяева в первом матче одержали победу по буллитам - 4:3 Б, а затем рудничане взяли реванш с таким же счетом, но зафиксированным в основное время встречи.

Первый период первого матча в Рудном прошел в достаточно равной борьбе, а игроки обеих команд нанесли одинаковое количество бросков по воротам - по 7, вот только с реализацией бросков преуспели гости. На 9-й минуте они успешно воспользовались первым же своим численным преимуществом, когда на скамейке штрафников находился нападающий «Горняка» Анатолий Шишов, наказанный за толчок соперника на борт. Автором первой заброшенной в матче шайбы стал нападающий «Торпедо» Александр Архипов. А на 14-й минуте отличился еще один форвард гостей Константин Соколов, и со счетом 0:2 команды ушли на перерыв.

Бросок по воротам "Торпедо" наносит Анатолий Шишов

Во второй двадцатиминутке гости также семь раз бросали по воротам «Горняка», но на этот раз все семь бросков отразил голкипер рудничан Владислав Нурек. Хозяева же, перехватившие инициативу и больше атаковавшие, значительно превзошли соперника по броскам, но ни одна из 15 попыток взятия ворот не оказалась успешной.

Распечатать ворота, защищаемые Владиславом Пестовым, «Горняку» удалось лишь на пятой минуте третьего игрового отрезка. Нападающий хозяев Оскар Юлбарисов во время атаки выиграл борьбу за шайбу у левого борта в зоне защиты гостей и сделал хорошую передачу открывшемуся перед воротами защитнику Валерию Садикову, который в касание бросил шайбу в правый угол ворот. За полторы минуты до окончания основного времени у «Горняка» появился на льду шестой полевой игрок, сменивший голкипера. И когда до финального свистка оставалось семь секунд, форвард хозяев Владимир Кротов забросил вторую шайбу в ворота «Торпедо», добив ее в пустые ворота после того, как голкипер устькаменогорцев отразил перед этим броски Дмитрия Селютина и Дениса Скатова.

Встреча продолжилась в овертайме, который результата не принес, а в послематчевых буллитах точнее оказались гости. Автором победного буллита стал нападающий «Торпедо» Диас Тютюньков, а «Горняк» потерпел пятое поражение подряд, причем вновь домашнее - 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Нападающий "Горняка" Захар Захаров "парит" надо льдом

Во втором поединке счет также открыли гости, и сделал это, как и в первой встрече, Архипов, отличившийся на 7-й минуте. Однако через минуту Юлбарисов, получивший передачу от Александра Воронина, сравнял счет. А еще через две минуты Денис Гурьев, перехватив шайбу перед воротами гостей, в падении перевел ее под щитками голкипера в сетку ворот - 2:1.

На четвертой минуте второго периода преимущество «Горняка» закрепил Скатов после передач Владимира Кротова и Александр Воронина. Но еще до второго перерыва вначале Максим Базанов, а затем оформивший дубль Архипов сделали счет 3:3, который не изменился в третьей четверти.

Гости намного активнее начали овертайм, и менее чем через две минуты Дмитрий Белохонов принес победу «Торпедо», а рудничане продлили свою домашнюю серию поражений до шести матчей - 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что матчи получились боевыми:

- Много волнения, много невынужденных ошибок было. Боялись ошибиться, поэтому и ошибались. В первой игре, лишь пропустив две шайбы, встряхнулись - ведь больше 130-ти минут игрового времени не забрасывали, поэтому в каких-то моментах просто торопились, в каких-то моментах принимали неправильное решение. По самоотдаче в первой игре претензий нет к игрокам. Во втором поединке здорово играли в начале, хорошие голы забили. Но после счета 3:1, возможно, рано поверили в победу. Упустили инициативу. И одна ошибка в овертайме - неправильно расположились - привела к поражению. Готовимся к игре с «Иртышом». Обязаны выиграть, мы в долгу перед своими болельщиками, спасибо им за поддержку!

«Горняк», опустившийся после этих поражений на шестую строчку в турнирной таблице, завершит год матчами с аутсайдером чемпионата «Иртышом», которые пройдут в Рудном 26 и 27 декабря.

Фото pro.ligasy.kz