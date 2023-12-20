В Караганде прошел 55-й турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Нуркена Абдирова. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из всех областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, а также гости из Китая, Кыргызстана, Таджикистана, и Узбекистана.

Турнир памяти Нуркена Абдирова прошел в Караганде в 55-й раз / Фото ekaraganda.kz

Призовой фонд турнира составил 24 млн тенге, его победители получили по 400 тыс. тенге, серебряные призеры - по 200 тыс., а бронзовые - по 100 тыс. тенге.

Как сообщил главный судья соревнований Николай КАСЯНИК, среди участников турнира было немало именитых спортсменов - мастеров спорта международного класса, чемпионов Казахстана и призеров чемпионатов мира:

- Этот турнир является одним из старейших в Казахстане. Впервые турнир памяти летчика-героя состоялся в 1961 году. Его организаторами были основатель школы классической и вольной борьбы в Карагандинской области, заслуженный тренер Каз.ССР Шарип Харисов и заслуженный тренер Каз.ССР Феликс Премильский. В разные годы победителями этого турнира становились призеры Олимпийских игр Ислам Байрамуков и Маулен Мамыров. В 2005 году впервые в турнире приняли участие женщины, и среди его победителей была серебряный призер XXIX Олимпийских игр в Пекине Елена Шалыгина.

Нуркен Абдиров родился в 1919 году в одном из аулов Каркаралинского района Карагандинской области. В 1939 году, после окончания Карагандинского аэроклуба, был призван в армию. Окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов им. К. Е. Ворошилова в 1941 году, а после был направлен на фронт в 808-й штурмовой полк 267-й авиадивизии, из которой 11-ти летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. Первым из них стал Нуркен Абдиров. 19 декабря 1942 года вместе со своим стрелком-радистом Александром Комиссаровым, выполняя 17-й боевой вылет, он совершил свое пике в бессмертие. Нуркену Абдирову установлен памятник в Караганде, одна из улиц города названа его именем. Есть памятник летчику и в Алматы.

В турнире приняли участие и борцы из Костанайской области, занявшие 5 призовых мест, в том числе два вторых и три третьих.

В турнире по греко-римской борьбе серебряным призером стал выступавший в весовой категории до 82 кг Мирас Баршылыков, а бронзовую медаль в этой же категории завоевал Рахмет Сапиев.

Два призовых места заняли костанайские борцы и в весовой категории до 72 кг. Таир Амангельды стал серебряным призером турнира, а Кирилл Минко завоевал «бронзу».

Призер турнира, посвященного памяти Нуркена Абдирова, Лаура Альмагамбетова со своим тренером Сандыбеком Сарсеновым / Фото facebook.com/kostanay.sport

В турнире по женской борьбе Лаура Альмагамбетова, выступавшая в весовой категории до 57 кг, заняла третье место, став обладательницей бронзовой медали.