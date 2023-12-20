Костанайский шахматный клуб – место проведения соревнований самого разного уровня и масштаба. В их числе – турнир, который прошел 17 декабря и включил в себя состязания двух лиг.

В первую лигу вошли более титулованные игроки областного и республиканского масштаба. Во вторую - в основном любители.

Упорнейшая борьба завязалась в первой лиге, где наибольшее количество очков набрали Отарий Квиквиния и Касым Сатубалдин. При этом они и между собой сыграли вничью. Потребовался дополнительный микроматч, в результате которого обладателем медали высшей пробы стал Сатубалдин, добивающийся успехов в турнирах с самым разным количеством участников. Серебро у Квиквиния. Третьим стал косовец Петр Самойлов, что особенно значимо. Будучи незрячим, он играл на общих основаниях, имея лишь 10 минут на партию, в течение которых требовалось и «прощупать» доску, и выбрать наилучшие ходы.

Итоги состязаний во второй лиге оказались сенсационными. Победителем стала женщина, представительница КОС (Костанайского общества слепых) Акбике Дабылова. Причем она оторвалась от второго места на целых полтора очка. Впрочем, это не удивительно. Дабылова наряду с другими косовцами специально занимается шашками в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Вторым стал частый посетитель шахматного клуба Багит Жусупов. Третьим – регулярный участник шашечных турниров – Жалгасбек Спанов.