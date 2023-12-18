После лидера чемпионата «Арлана» в Рудный на матчи с «Горняком» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой прибыл петропавловский «Кулагер», матчи с которым прошли на площадке Ледового дворца спорта «Горняк Арена».

Опасный момент у ворот "Кулагера" / Фото pro.ligasy.kz

Это уже второе в сезоне североказахстанское дерби, а первым команды открывали сезон в Петропавловке. Матчи тогда прошли в упорной борьбе и оба раза завершились победой рудненского клуба, причем во втором поединке дело дошло до буллитов - 2:1 и 3:2 Б. Перед вторым противостоянием «Горняк» находился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 34 играх, а «Кулагер» располагался сразу за зоной плей-офф с 31 набранным очком, но в 36 играх.

В первом матче в Рудном счет открыли гости, в составе которых на 9-й минуте отличился нападающий Алексей Закарлюкин. Но ровно через 40 секунд уже нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов, получивший шайбу на синей линии своей зоны защиты после передач Владимира Кротова и Валерия Садикова, совершил слаломный проход к воротам «Кулагера» и, переиграв трех игроков петропавловского клуба, нанес точный бросок по ним справа, сравняв счет. А еще через три минуты Дмитрий Селютин, выиграв борьбу за шайбу у правого борта в зоне защиты гостей, сделал пас к воротам открывшемуся там защитнику Садикову, который в касание отдал передачу Юлбарисову и тот во второй раз подряд переиграл голкипера «Кулагера» Данилу Кадочникова - 2:1. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

На седьмой минуте второго тайма нападающий гостей Филипп Святына сравнял счет. Но через полторы минуты форвард хозяев Виктор Васин, проехав за воротами гостей, отдал передачу на «пятачок» своему защитнику Александру Каткову, а затем сам же и добил шайбу в сетку ворот - 3:2. Однако спустя две минуты нападающий «Кулагера» Андрей Ревацкий в третий раз в матче восстановил равновесие, а еще через три минуты Святына оформил дубль и вывел гостей вперед.

Интрига в матче сохранялась вплоть до 56-й минуты, когда защитник гостей Эдуард Михайлов дальним броском удвоил преимущество петропавловского клуба. За две с половиной минуты хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но так и не смогли поразить ворота соперника и потерпели поражение со счетом 3:5 (2:1, 1:3, 0:1).

Две из трех заброшенных шайб в ворота "Кулагера" на счету Оскара Юлбарисова / Фото pro.ligasy.kz

Первые два периода повторного поединка прошли без заброшенных шайб, хотя игроки обеих команд нанесли по воротам друг друга по 22 броска, но без ошибок сыграли голкиперы Нурек у хозяев и Виктор Селиверстов у гостей. А через минуту после начала третьего игрового отрезка, разряжая обстановку у своих ворот, защитник «Горняка» Александр Ханьжин выбил шайбу прямо на клюшку нападающего «Кулагера» Никиты Потапова, который тут же нанес бросок по воротам и открыл счет. Все попытки рудничан перевести встречу в овертайм, как и первом матче проведших концовку встречи без вратаря, не увенчались успехом, и «Горняк» вновь уступил - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после матчей:

- К сожалению, потерпели два поражения. Команды показали хороший хоккей. В первом матче второй период у нас получился провальным. Были шансы отыграться в третьем периоде, но не хватило мастерства. Во втором матче играли неплохо, хорошо сыграл вратарь. В третьем периоде, уже проигрывая, выровняли игру, в каких-то компонентах были сильнее, но не смогли забить. У нас до конца года еще четыре домашние встречи, попытаемся в них порадовать своих болельщиков.

Уже в среду и четверг, 20 и 21 декабря, «Горняк» встретится с «Торпедо», опережающим рудничан на два очка, а завершит год матчами с аутсайдером чемпионата «Иртышом», которые пройдут в Рудном 26 и 27 декабря.