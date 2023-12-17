В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошел второй поединок двухматчевой серии в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Барсы Атырау».

Кольцо "Барсов Атырау" атакует Антон Быков

Накануне баскетболисты Костаная сделали и себе, и своим поклонникам своеобразный подарок к отмечаемому 20-летию «Тобола», вырвав у атырауского клуба победу за три секунды до окончания матча - 94:92. А счет говорит о том, что на протяжении всей встречи была равная борьба.

Продолжилась она и во втором поединке, в первой четверти которого команды по шесть раз сменяли друг друга на посту лидера, дважды счет становился равным, а завершилась она с минимальным преимуществом хозяев паркета - 28:27.

С мячом капитан "Тобола" Шаим Куанов

Во втором игровом отрезке «Тобол» добился незначительного игрового преимущества, вылившегося и в преимущество в счете, составлявшее 13 очков в середине четверти - 46:33 и немного снизившееся к большому перерыву - 54:43.

Через три с половиной минуты после возобновления игры хозяева сумели оторваться от соперника на 15 очков - 63:48, однако «Барсы Атырау» вновь сократили отставание к заключительной десятиминутке - 75:67.

Главный тренер "Тобола" Тимур Султанов пытается донести до подопечных свое видение игры

За полторы минуты четвертой четверти гости практически догнали костанайцев - 75:74, а еще примерно через такой же промежуток игрового времени оставили хозяев в роли догоняющих - 80:81. И, хотя до окончания матча было еще больше половины четверти, «Тобол», в составе которого по пять нарушений к концу матча совершили и покинули площадку одни из его ключевых игроков Антон Быков и Павел Ильин, догнать соперника уже не смог и потерпел поражение - 95:101 (28:27, 26:16, 21:24, 20:34).

Бросок по кольцу атыраусцев наносит Константин Двирный

Самым результативным в «Тоболе» в этом матче стал Дмитрий Дойников, набравший 18 очков. На счету Быкова и Артема Степанцова по 15 очков. Арсений Семенов набрал 14 очков, капитан команды Шаим Куанов, как и днем ранее проведший на площадке все 40 минут, принес в копилку команды 13 очков, Константин Двирный - 10, Ильин - 7 и Рустам Валиев - 3.

Домашнюю серию игр «Тобол» продолжит 22 и 23 декабря матчами против «Астаны Академии».

Фото vc.com/bctobol