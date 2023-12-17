Традиционный 32-й турнир по молниеносным шахматам посвященный дню независимости Казахстана прошел 16 декабря. Участники - 49 шахматистов первого, второго разрядов и кандидаты в мастера спорта.

Соревновались по швейцарской системе в 9 туров. На партию давали три минуты, прибавляя по две секунды с каждым ходом.

- В Казахстане достаточно хорошо развиваются шахматы, - отмечает арбитр ФИДЕ и главный судья турнира Амангельды УРАЛБАЕВ. - Особенно среди молодежи. Считаю, что популярность и некий тренд в мире запустил популярный сериал «Ход Королевы». Многие заинтересовались игрой в шахматы.

Победителем турнира стал 47-летний шахматист Нурлан ТЛЕУБАЕВ. Он играет с шести лет, учился самостоятельно по книжкам. Сейчас он трехкратный чемпион Костанайской области.

- Честно говоря, я не ожидал, что одержу победу, - признался "НГ" Тлеубаев. - Из 9 туров я не проиграл ни разу, только в трех партиях у меня ничья. Молодежь - сильные соперники. Меня часто зовут позаниматься с талантливыми учениками. Я вижу и поражаюсь количеством шахматистов среди молодежи. И это правильно - ребенок должен развиваться. Они помимо шахмат, могут день и ночь играть в блиц на смартфонах, но лично я все же придерживаюсь классическим шахматам, потому что, так ты раздумываешь в отличии от быстрой игры, где происходит все иногда неосознанно и быстро.

Второе и третье место разделили между собой братья - Темирхан и Чингизхан САРЖАНОВЫ. В щахматы их привел отец.

Темирхан Саржанов (в центре)

- Играю около трех лет, но из-за нехватки времени по учебе перестал активно заниматься шахматами, - говорит студент спортивного факультета пединститута Темирхан Саржанов, у него бронзовая медаль. - Но на этот турнир пришел за победой, так как заинтересовали призы. Развиваясь в шахматах ментально, я также занимаюсь физической активностью. С 10 лет я занимался боксом, смешивая разными виды спорта но в результате остановился на Тайском боксе.

Пятерым призерам за победу вручили денежные призы. За первое место - 100 000, за второе - 75 000, за третье - 50 000, за четвертое - 25 000, а за пятое - 15 000 тенге.

Денежными призами и статуэтками также отметили шахматистов в четырех номинациях. Лучший результат до 10 лет показала Анастасия Шитовкина, среди детей от 10 до 14 лет лучший результат у Ансара Сергазина. Среди женщин больше всех побед одержала Сауле Алдамжарова, а среди ветеранов спорта Владислав Мурин.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

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