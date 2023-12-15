В то время, когда за окном сильные морозы, заставляющие переводить учебные процессы в онлайн-режим, в спортивном зале Костанайского колледжа автомобильного транспорта была жарко от спортивных баталий.

Призеры турнира среди женских сборных преподавателей колледжей, посвященного Дню независимости Казахстана / Фото Казиза Нургалиева

Здесь накануне Дня независимости Казахстана при поддержке профсоюзного комитета ККАТ (председатель - Светлана Дирксен) прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный этому государственному празднику. А его участниками стала женская половина преподавателей колледжей Костаная.

Было заметно, что сборные учебных заведений серьезно готовились к этому традиционному городскому турниру, а разновозрастные составы команд колледжей могли делать на площадке все: и выполнить силовую подачу, и принять участие в атаке, и поставить блок, и сделать точную передачу, и сыграть на приеме. И все это с девичьим задором!

Но все же соревнования - есть соревнования, и лучше всех продемонстрировала свои навыки в игре в волейбол команда Костанайского политехнического высшего колледжа, ставшая победительницей турнира. Второе место заняли хозяйки соревнований - сборная колледжа автомобильного транспорта. В тройку призеров пробились педагоги Костанайского строительного колледжа, а квартет сильнейших замкнула сборная преподавателей Колледжа предпринимательства КИнЭУ. Команды призеры были награждены кубками и грамотами соответствующих степеней.

Как отметили организаторы соревнований преподаватели ККАТ Екатерина Князева и Казиз Нургалиев, волейбол был выбран не случайно:

- Это одна из наиболее любимых преподавателями игр. Его массовость объясняется высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры и несложности оборудования. Кроме того, волейбол является хорошим средством физического воспитания. При игре в волейбол можно дозировать нагрузку, причем существует соответствие между подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол игрой, доступной для людей всех возрастов.