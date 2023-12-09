Очередным соперником «Тобола» в регулярном чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стал клуб «Каспий», матчи с которым прошли в Актау на паркете спортивного комплекса «Халык Арена».

Пож кольцом Антон Быков и Шаим Куанов, а также американский центровой "Каспия" Ладариюс Маршалл / Фото vk.com/bctobol

Перед матчами с актауским клубом в составе «Тобола» произошли изменения. По обоюдному согласию команду покинули российский легкий форвард Дмитрий Кабанов и американский центровой Алекс Холкомб, а подписали контракт с клубом баскетболисты из России разыгрывающий защитник Артем Лимонов и форварды Арсений Семенов и Артем Степанцов. И первые двое игроков приняли участие в этих играх.

Костанайский клуб в десяти проведенных ранее встречах одержал пять побед, а «Каспий» - только три, и намеревался поправить статистику в домашних играх. Однако гости также показали свои намерения на победу и позволили хозяевам в первой четверти первого поединка лишь раз выйти в лидеры - 11:9, после чего за две с половиной минуты отставание хозяев достигло десяти очков - 11:21. Осталось оно таким же и к началу второй четверти - 18:28.

За две с половиной минуты второго игрового отрезка отставание достигло 17-ти очков - 22:39, и наставник «Каспия» российский специалист Николай Куркин был вынужден взять тайм-аут. Однако, судя по счету, с которым команды ушли на большой перерыв, он хозяевам особо не помог - 35:53.

В третьей четверти преимущество костанайского клуба только росло, и перед заключительной десятиминуткой достигло 28-ми очков - 52:80.

На третьей минуте четвертого игрового отрезка счет стал 60:90, а еще до экватора четверти - 68:96. А вот до финального свистка гостям удалось набрать всего три очка. Не повлияли на результативность команды и взятые наставником «Тобола» Тимуром Султановым два тайм-аута, в то время, когда «Каспий» отыграл чуть более чем за пять минут 15 очков. Правда это не спасло хозяев от поражения - 86:99 (18:28, 17:25, 17:27, 34:19).

С мячом Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

С дабл-даблом завершил эту игру Павел Ильин, набравший 10 очков и совершивший 11 подборов, а самым результативным в составе «Тобола» был Дмитрий Дойников, в активе которого 25 очков. Константин Двирный набрал 18 очков, Шаим Куанов - 15, Антон Быков - 13, Аскар Ахметжан - 11, Арсений Семенов - 5 и Ануар Симбаев - 2.

В повторной встрече баскетболисты костанайского клуба открыли счет в матче и за две с половиной минуты до окончания первой четверти нарастили свое преимущество до 14 очков - 7:21. Но в оставшееся до первого перерыва время баскетболисты актауского клуба проявили характер и почти догнали «Тобол» - 21:23.

Через шесть минут после начала второй четверти у «Каспия» получилось не только догнать гостей, но и выйти вперед - 32:30, после чего команды полторы минуты не могли поразить кольцо соперника. Затем баскетболисты костанайского клуба сравняли счет, а следующее изменение счета произошло вновь лишь спустя полторы минуты, и снова это сделали гости. А после обмена точными бросками команды ушли на перерыв с минимальной разницей в счете - 35:36.

К середине третьей десятиминутки отставание актауцев стало двузначным - 40:52, а перед заключительным игровым отрезком составило 15 очков - 46:61. Но, учитывая, что в предыдущей игре хозяева сумели отыграть такой разрыв всего за половину четверти, этот счет не гарантировал успех «Тоболу» в матче.

Заключительная четверть прошла в равной борьбе, команды поочередно набирали очки, и «Тобол», уступив в ней всего три очка, заставил «Каспий» капитулировать во второй игре подряд - 70:82 (21:23, 14:13, 11:25, 24:21).

Атаку "Тобола" начинает Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Вновь отличился в этой игре Павел Ильин, на этот раз он стал автором трипл-дабла, набрав 12 очков, совершив 11 подборов и сделав 10 результативных передач. А самым результативным в команде вновь был Дмитрий Дойников, набравший еще больше очков - 27. На два очка меньше у Антона Быкова - 25. Результативными действиями также отметились Константин Двирный - 8 очков, проведший на паркете все 40 минут игрового времени капитан команды Шаим Куанов - 6, Арсений Семенов и Ануар Симбаев - по 2 очка.

До конца года «Тоболу» предстоит провести две домашние двухматчевые серии - 15 и 16 декабря он впервые в сезоне встретится с «Барсами Атырау», а 23 и 24 декабря проведет ответные встречи с «Астаной Академией».