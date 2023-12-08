В областном центре стартовал XVII открытый Кубок Республики Казахстан по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный памяти отличника просвещения Каз.ССР, судьи всесоюзной категории Кадырбека Бузавгалиевича Успанова.





Турнир проводят ежегодно в начале декабря родственники Успанова при поддержке Министерства спорта РК, Национальной федерации баскетбола и управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. А его участниками становятся сверстники и сверстницы тех, кого тренировал Кадырбек Бузавгалиевич в начале своей карьеры. В этом году - 12 команд юношей и девушек 2007 г. р. и младше из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования проходят в СРК «Костанай».

Открытие турнира

Звучит Гимн Республики Казахстан

Кадырбек Успанов еще в раннем детстве увлекся баскетболом и дорос до игрока, неоднократно защищавшего честь Костанайской области на республиканских соревнованиях. Его дважды включали в число лучших игроков Казахстана. А перейдя на тренерскую деятельность, он сумел поднять на достойный уровень костанайский женский баскетбол. Став в 1992 году руководителем областного управления спорта, он возглавлял его вплоть до последних дней своей жизни, уйдя из нее в 2005 году после тяжелой болезни. Кадырбек Бузавгалиевич сумел сохранить и преумножить заложенные в регионе традиции массового спорта и много сделал для дальнейшего развития спорта высших достижений.

Шашу

На торжественном открытии соревнований присутствовали друзья и коллеги Кадырбека Успанова, среди которых директор первой областной ДЮСШ, обслуживавший в качестве судьи баскетбольный турнир на Олимпиаде-1980 Михаил Дмитриевич Дзензура, много лет возглавлявший БК «Тобол» заслуженный тренер РК Виктор Михайлович Ряскин, работавший в областном управлении спорта заместителем руководителя Виктор Александрович Суслов, ветеран баскетбола области Виктор Кайгородцев, одна из воспитанниц Кадырбека Успанова, а ныне заместитель руководителя областного управления спорта Елена Киреева.

Воспитанница Кадырбека Успанова Елена Киреева с его сыном Азаматом Успановым

Организаторы соревнований по традиции вручили на открытии турнира всем участникам памятные сувениры, а затем присутствующим был продемонстрирован документальный фильм о Кадырбеке Успанове.

В этом году за награды турнира среди юношей борются сборная Костанайской области, сборная Алматы, команды КГУ «СДЮСШОР» Улытауской области и Актобинской ОСДЮСШ №2, а также гости из Узбекистана - команда СЦ МОРУ (Ташкент), Кыргызстана - команды «Эдельвес» (Бишкек) и СДЮСШОР (Бишкек) и России - команда СШ «Динамо» (Магнитогорск). У девушек три команды представляют Казахстан - сборная Костанайской области, команда ОСДЮСШОР №3 имени Кажимукана из Кокшетау и команда из Павлодарской области «Иртыш», а также гостьи из Кыргызстана команда СДЮСШОР (Бишкек).

Сувениры от организаторов

В первый день соревнований сборная юношей Костанайской области одержала победу над командой ОСДЮСШ №2 (Актобе) со счетом 74:43, а команда девушек уступила команде СДЮСШОР из Бишкека - 48:70.

Призы ждут соих хозяев

Победители и призера открытого Кубка РК среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе определятся 10 декабря.

Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst