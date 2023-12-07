В Токио завершилось мировое Гран-при по пара дзюдо - IBSA Judo Grand Prix Tokyo 2023, в котором принимал участие 181 спортсмен (118 мужчин и 63 женщины) из 46 стран мира, в том числе и 18 пара дзюдоистов из Казахстана.

Динара Куджулова со своим тренером Иваном Сорокиным на Азиатских Пара играх / Фото instagram.com/invasport_kst

Этот турнир являлся одним из важнейших, проходящих под эгидой Международной федерации спорта слепых (International Blind Sports Federation - IBSA), перед Паралимпийскими играми 2024 года в Париже (Франция). Соревнования проходили на трех татами в Токийской столичной гимназии.

Среди женщин в весовой категории до 70 кг в спортивном классе J1 (незрячие спортсмены) выступила воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Динара Куджулова из Тобыла, тренирующаяся под руководством Ивана Сорокина.

Динара Куджулова готовит бросок, проводит его и одерживает чистую победу над Махой Али из Египта / Скриншоты трансляции на официальном канале IBSA

В первый день мирового Гран-при казахстанцы завоевали четыре медали, а во второй день добавили к ним еще шесть, став обладателями в общей сложности одной золотой, четырех серебряных и пяти бронзовых наград.

Одну из бронзовых наград принесла в казахстанскую копилку Динара Куджулова, одержав в решающей схватке чистую победу - иппон над представительницей Египта Махой Али. Победительницей в этой категории стала Туруунаа Лхайяв из Монголии, второе место у спортсменки из Греции Теодоры Пасхалиду, а еще одну бронзовую награду завоевала Матильда Лаурия из Италии.

Призеры мирового Гран-при в категории до 70 кг (J1) Теодора Пасхалиду (Греция), Туруунаа Лхайяв (Монголия), Матильда Лаурия (Италия) и Динара Куджулова (Казахстан) / Фото ibsasport.org

На счету совсем недавно начавшей заниматься пара дзюдо Куджуловой, являющейся победительницей Кубка Казахстана этого года, уже есть две награды чемпионата Азии - бронзовая медаль в своей весовой категории и золотая медаль в смешанных командных соревнованиях, а также бронзовая медаль IV летних Азиатских Пара игр в китайском Ханчжоу. И вот теперь к ним добавилась бронзовая награда мирового уровня. Но, как заявила сама спортсменка, она мечтает пробиться на Паралимпиаду-2024 и завоевать там медаль.