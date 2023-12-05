Свое шестиматчевое выездное турне в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» завершил в столице Узбекистана матчами против ташкентского клуба «Хумо».

С шайбой нападающий «Горняка» Виктор Васин / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в Рудном ровно месяц назад, где «Горняк» поделил очки с лидировавшим на тот момент клубом из Ташкента, уступив в первом поединке со счетом 1:4 и нанеся во втором первое поражение «Хумо» в основное время матча - 7:2. На этот раз ташкентский клуб располагался на второй строчке в турнирной таблице, набрав после 32 игр 52 очка. «Горняк» же заметно уступал сопернику, занимая с 36-ю набранными очками после 30 игр пятое место.

Очень активно начали первую встречу хозяева льда, проводя много времени в зоне защиты гостей и на 7-й минуте открыв счет. Нападающий «Хумо» Павел Синявский от левого борта нанес бросок по воротам, голкипер «Горняка» Владислав Тихонов отбил шайбу, но подключившийся к атаке защитник узбекистанского клуба Вадим Чеботарев с острого угла справа добил ее в сетку ворот.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Пропустив шайбу, рудничане постепенно выровняли игру, ни в чем не уступая хозяевам. А на 17-й минуте, заработав первое в матче большинство, реализовали его. Автором первой заброшенной в ворота Тимура Мейдера шайбы стал Владимир Кротов, которому ассистировали Денис Скатов и Оскар Юлбарисов.

В середине второго периода «Горняк» сумел выйти вперед после того, как нападающий рудничан Артем Буб вошел в зону ташкентцев вдоль правого борта, где его остановили игроки «Хумо». Но за шайбу поборолся другой форвард гостей Анатолий Шишов и, выиграв борьбу, точно бросил из-под клюшки защитника в левый угол ворот. Хоккеисты «Хумо» увеличили темп игры и уже через две минуты нападающий ташкентцев Жавохир Расулов восстановил равновесие. А спустя еще три минуты он же вывел «Хумо» вперед.

На счету нападающего «Горняка» Анатолия Шишова в матчах с «Хумо» заброшенная шайба и результативная передача / Фото pro.ligasy.kz

Свое давление на ворота гостей, выразившееся в более чем двойном перевесе нанесенных бросков - 12 против пяти у «Горняка», хозяева продолжили в заключительном периоде, на третьей минуте которого Василий Жилов упрочил преимущество «Хумо» - 4:2. На 48-й минуте интригу в матч вернул Дмитрий Селютин, подправивший шайбу в ворота после броска почти от синей линии от левого борта Батыра Маркабаева. Но менее чем через минуту она была убита нападающий хозяев Синявским, вышедшим на рандеву с Тихоновым, для которого этот матч с одним из лидеров стал хорошим испытанием, и поразившим правый верхний угол ворот. Это была последняя заброшенная в матче шайба, принесшая победу «Хумо» - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил 47 бросков / Фото hchumo.uz

Повторную встречу хозяева начали еще более уверенней, еще раньше, чем в первой игре, открывшие счет - уже на 5-й минуте Илья Назаревич огорчил защищавшего в этот день ворота рудничан Владислава Нурека. «Горняк», нанесший в первом периоде всего два броска по воротам «Хумо», также, как и первой игре, сравнял счет. Но сделал это уже на первой минуте после перерыва и вновь при первой же игре в большинстве. Причем на этот раз большинство выражалось форматом «пять на три» после удаления в конце первого периода двух игроков ташкентского клуба. А реализовал численный перевес Валерий Садиков, которому ассистировали Скатов и Юлбарисов. Через минуту «Горняк» был уже впереди. Это Никита Ляпунов после передач Даниила Войтко и Сергея Лазарева точно бросил с острого угла от левого борта - 1:2.

И «Горняк» было уже не остановить. На 25-й минуте Денис Гурьев при поддержке Войтко и Ляпунова делает счет 1:3. После этого наставник «Хумо» Евгений Попихин сменил голкипера - вместо начавшего игру Дамира Шаймарданова на лед вышел Илья Чубенко. Но и он через две с половиной минуты капитулировал после броска справа с острого угла Селютина, которому сделал передачу Шишов.

Порой «Горняку» приходилось защищаться все командой / Фото hchumo.uz

Лишь на 56-й минуте «Хумо» усилиями Синявского удалось забросить вторую шайбу в ворота гостей, в составе которых на тот момент был удален за блокировку Гурьев. Но большего сделать хозяева не смоги, даже поменяв в конце игры голкипера на шестого полевого игрока. В этом, конечно, и большая заслуга Нурека, отразившего за матч 47 бросков. В итоге - поражение «Хумо» 2:4 (1:0, 0:4, 1:0). А «Горняк», сохранивший за собой пятую строчку, возвращается в Рудный, где 11 и 12 декабря будет принимать лидера чемпионата кокшетауский «Арлан».