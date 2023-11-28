Свое выездное турне в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» начал в Караганде, где его соперником стал местный клуб «Сарыарка».

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в Рудном, где хозяева уступили в первом матче (3:6) и взяли реванш во втором (3:1). А ко второму своему противостоянию клубы подошли с абсолютно равными показателями, одержав в 26 играх по 14 побед, уступив в 9-ти встречах и в трех играх потерпев поражения в овертаймах.

Перед матчами в Караганде состав «Горняка» пополнили сразу два игрока: нападающие Руслан Абдуллаев и Виктор Васин. До этого воспитанник санкт-петербурской школы хоккея Абдуллаев провел три матча в составе «Динамо-Молодечно» в рамках регулярного чемпионата Беларуси, а воспитанник магнитогорской школы хоккея Васин этот сезон начинал в «Челнах», в составе которого провел три игры в регулярном чемпионате ВХЛ, записав в свой актив одну результативную передачу.

Перед матчем стало известно, что гол нападающего рудненского клуба Айдара Галимова в ворота «Бейбарыса» по итогам голосования болельщиков признан лучшим голом второй недели ноября.

В первой встрече, прошедшей в Ледовом дворце «Караганды арена», счет открыли хозяева. И сделали они это на 11-й минуте, через несколько секунд после того, как отстояли первое в матче меньшинство. Автором заброшенной шайбы стал Игнат Холькин. Но менее чем через полминуты нападающий «Сарыарки» Константин Пальмтаг, в прошлом сезоне выступавший за «Горняк», был удален за неправильную атаку на пять минут, и игрокам рудненского клуба понадобилось всего четыре секунды, чтобы сравнять счет. Александр Воронин выиграл вбрасывание слева от ворот карагандинцев, Денис Гурьев сделал поперечную передачу, а Даниил Войтко забросил ответную шайбу - 1:1.

В начале 13-й минуты произошло удаление и у гостей, площадку покинул Захар Захаров, наказанный за задержку соперника. Играя в формате «четыре на четыре», капитан «Сарыарки» Радель Фазлеев на 14-й минуте вновь вывел свою команду вперед - 2:1.

«Жарких объятий» хватало в этих матчах / Фото pro.ligasy.kz

Вскоре у «Горняка» за блокировку был удален Александр Катков, за грубость и драку - Анатолий Шишов. Чуть позже Захаров был наказан 20-минутным дисциплинарным штрафом за неспортивное поведение. Но в эти минуты счет не изменился, хотя игра проходила и в форматах и «четыре на четыре», и «четыре на три». А изменился он при игре в полных составах за минуту до первого перерыва. И сделали это гости. После передачи Галимова с левого края по воротам сходу бросил от правого борта почти от синей линии Валерий Садиков, голкипер «Сарыарки» Жакен Ибрагимов отбил шайбу, а располагавшийся перед воротами Владимир Кротов из неудобного положения, находившись на льду на коленях, со второй попытки добил ее в сетку ворот - 2:2.

В начале седьмой минуты второго периода Владислав Жабунин в третий раз огорчил голкипера «Горняка» Владислава Нурека и в третий раз вывел карагандинцев вперед. Однако менее чем через две минуты новичок «Горняка» Васин вновь сравнял счет броском сразу после выигранного Шишовым вбрасывания слева у ворот. А на 38-й минуте Денис Скатов сделал передачу за воротами соперника Сергею Лазареву, а тот отдал шайбу открывшемуся Галимову, который переиграл голкипера и впервые в матче вывел рудничан вперед.

До конца периода и до окончания времени матча команды нанесли по 14 бросков по воротам соперника, но счет больше не изменился, и финальная сирена зафиксировала поражение «Сарыарки» - 3:4 (2:2, 1:1, 0:0).

Владислав Нурек спасает ворота «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Первый период повторного поединка прошел в очень упорной и равной борьбе. Опять было много удалений, в том числе за драку. У «Горняка» «отличились» Лазарев и Катков. Игроки обеих команд нанесли до перерыва по 11 бросков по воротам соперника, но счет не был открыт.

Большая часть второго периода прошла в таком же ключе. На этот раз гости превзошли хозяев по количеству удалений, двухминутными штрафами наказывались Дмитрий Васильев - за блокировку, дважды Владимир Кротов - за атаку в область головы и шеи и за бросок клюшки в направление шайбы, один раз Войтко - за задержку соперника. А счет открыл при игре в равных составах на 36-й минуте нападающий «Сарыарки» Глеб Зайцев.

На пятой минуте третьего периода Егор Кузьменко удвоил преимущество карагандинского клуба. А за восемь минут до финальной сирены рудничане забросил-таки шайбу в ворота «Сарыарки», трижды до этого попадая в штангу. Автором гола стал Денис Гурьев, после передач Лазарева и Войтко - 2:1.

Вернувшаяся было в матч интрига исчезла на предпоследней минуте матча. Никита Баженов реализовал численное большинство в то время, когда на скамейке штрафников у рудничан находился Воронин, удаленный за удар клюшкой.

На последней минуте в меньшинстве остались уже хозяева. Рудничане поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но спасти матч не смогли - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после матчей:

- В первой игре именно реализация моментов принесла победу, хотя по игре были вопросы. Была небрежность при игре в обороне и при возврате. Но игроки проявили характер, все время догоняли соперника. Повторная игра получилась равной. Обе команды создавали хорошие моменты. Но где-то нам не хватило терпения и хладнокровия в завершении. Начали неоправданно рисковать, и здесь больше вопрос дисциплины. Первые два гола были забиты после грубейших ошибок в обороне.

А дальше у «Горняка» продолжение турне, и 29 и 30 ноября он сыграет в южной столице с «Алматы».