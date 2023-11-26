На кортах теннисного центра детско-юношеской спортивной школы №2 прошел турнир по теннису в одиночном разряде, согласно календарного плана «Лиги любителей тенниса Костанайской области».

Участники и призеры турнира в категории "Челленджер"

Понятие «любительский теннис», благодаря деятельности этой лиги, уже давно вышло за рамки обычных спаррингов. И с каждым новым турниром теннисное сообщество неуклонно обрастает новыми членами разных возрастов и профессий, для которых теннис - это не только активный отдых, но и возможность приобрести новых знакомых.

Как и все прежние турниры, эти соревнования проводились в двух категориях - «Мастерс», в которой играют наиболее подготовленные теннисисты, и «Челленджер», где соревнуются как давно занимающиеся теннисом, так и новички. А особенностью этих турниров является то, что победитель «Челленджера» имеет право участвовать в следующем турнире в категории «Мастерс». Именно такой возможностью воспользовался один из самых активных членов «Лиги любителей тенниса Костанайской области» Рамиз Мамедов, в активе которого не только победа на турнире «Qostanai Open August 2023», но и целый ряд успешных выступлений на других соревнованиях любителей тенниса.

В очередном турнире наряду с теннисистами-любителями из Костанайской области приняли участие и представители Алматы и Астаны, а также гости из России.

В категории «Мастерс», в которой по положению могли выступать и профессионалы, играли 16 теннисистов. А сильнейшим стал самый юный участник 14-летний Кирилл Папертный из Лисаковска, который в этом году вместе с Мироном Модогоровым добился исторической для костанайского тенниса победы, выиграв соревнования в парном разряде на республиканском турнире Kostanay Gold 14&Under, входящим в программу Казахстанского теннисного тура.

Призеры турнира в категории "Мастерс"

А в финале любительского турнира Кириллу Папертному противостоял тренер ДЮСШ №2 Максим Красноцветов, занявший второе место. Третье место у Ильи Каречникова, основной спортивной специализацией которого является гольф.

В категории «Челленджер» приятной неожиданностью стала победа Талгата Казбекова из Костаная, выигравшего в финале у судьи республиканской категории по теннису Алишера Жапарова из Алматы. А третье место занял еще один костанаец Владимир Капранов.

Теперь на очереди у костанайских любителей тенниса соревнования в парном разряде, а в декабре состоится и заключительный турнир года, который станет своеобразным подведением итогов деятельности лиги.

Фото предоставлены "Лигой любителей тенниса Костанайской области"