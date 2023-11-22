Впервые в истории казахстанского футбола национальная сборная страны до последнего тура группового отборочного этапа не потеряла шансы на выход в финал. И именно заключительный матч в группе «H» квалификации на чемпионат Европы между сборными Словении и Казахстана имел турнирное значение и должен был ответить на вопрос, кто займет второе место и получит путевку на ЕВРО-2024.

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков в борьбе за мяч с полузащитником сборной Словении Тими Элшником / Фото kazfootball.kz

Эти сборные встретились на групповом этапе в первом же туре в Астане, и тогда сборная Казахстана выигрывала после первого тайма, но в итоге уступила - 1:2. В следующих восьми турах казахстанцы одержали шесть побед, а словенцы - пять и один матч завершили вничью.Перед заключительным туром команды в турнирной таблице разделяло всего одно очко, при этом национальная сборная Казахстана, набрав 18 очков, обновила рекорд по количеству набранных очков в отборочных циклах. Таким образом, считавшимся фаворитами в матче хозяевам достаточно было и мирного исхода.

Среди игроков сборной Казахстана, не сумевших помочь главной команде страны в этом ответственном поединке, оказался и защитник «Тобола» Багдат Каиров, после матча со сборной Сан-Марино пополнивший список травмированных, в котором уже находились лидеры сборной Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген, Михаил Габышев и Бауыржан Исламхан.

В заявку на матч наставник национальной сборной Казахстана Магомед Адиев включил полузащитника костанайского клуба Ислама Чеснокова, вышедшего в стартовом составе в среднюю линию с игроками «Астаны» капитаном сборной Абзалом Бейсебековым и отбывшим дисквалификацию Исламбеком Куатом, а также с экс-одноклубником Рамазаном Оразовым («Копер», Словения). В остальных линиях на поле стадиона «Стожице» в столице Словении Любляне вышли голкипер Игорь Шацкий («Шахтер»), защитники Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сергей Малый («Ордабасы»), Александр Марочкин («Астана») и Марат Быстров («Ахмат», Россия) и нападающий Максим Самородов («Актобе»), также отбывший дисквалификацию.

Капитан сборной Казахстана Абзал Бейсебеков наносит удар по воротам сборной Словении после паса Ислама Чеснокова / Фото kazfootball.kz

Хозяева поля, намеревавшиеся открыть счет как можно раньше, с первых минут встречи сосредоточились на контроле мяча, а первый удар по воротам нанесли на 7-й минуте. После навеса с левого края в штрафную площадь защитника Эрика Янжа Марочкин выбил мяч головой, но его подхватил нападающий хозяев Андраж Шпорар и сделал передачу Петару Стояновичу. Полузащитник сборной Словении пробил низом с дуги штрафной площади, но мяч пролетел в метре от левой стойки. После ответной контратаки по левому флангу Оразов отдал мяч назад Куату, а тот сделал передачу в центр на Бейсебекова, но удар капитана нашей сборной с дальней дистанции получился еще более неточным.

На 13-й минуте после атаки словенцев по правому флангу Стоянович выполнил навесную подачу к вратарской площадке, на которую откликнулся полузащитник Ян Млакар, в прыжке пробивший головой выше ворот. Продолжавшие больше владеть мячом хозяева следующий момент у ворот соперника создали на 23-й минуте, и Шпорар пробил низом с дуги штрафной площади, но Малый успел в подкате выбить мяч на угловой, после розыгрыша которого Млакар головой пробил выше и правее ворот.

Через пять минут атака сборной Казахстана по левому флангу завершилась навесной подачей в штрафную площадь на открывшегося там Чеснокова, но после удара головой в прыжке полузащитника «Тобола» мяч прилетел точно в руки голкиперу сборной Словении Яну Облаку. А на 34-й минуте очень опасным момент возник у ворот гостей, когда Стоянович справа сделал передачу в штрафную площадь Жану Карничнику, который, догоняя мяч, попытался пробить по воротам в падении от угла вратарской площадки, но преследовавший его Марочкин и вышедший навстречу Шацкий успели помешать подключившемуся к атаке защитнику словенцев.

Через три минуты после розыгрыша углового удара у ворот хозяев последовал долгий розыгрыш мяча казахстанскими футболистами, и после подачи с левого края во вратарскую площадку защитники выбили мяч на правый край штрафной площади, где его подобрал Чесноков. Обыграв Млакара, он сделал передачу в центр Бейсебекову, пробившему с ходу в правый нижний угол ворот, но голкипер сборной Словении в падении отбил мяч.

А вскоре центральный защитник сборной Словении Яка Бийол сделал длинную подачу из центра своей половины поля на ход Стояновичу. Опережавший в штрафной площади словенского полузащитника Вороговский, выбивая мяч, попал по ноге соперника. Главный судья встречи Шимон Марчиняк из Польши после просмотра повтора показал желтую карточку казахстанскому защитнику и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал на 42-й минуте нападающий хозяев Беньямин Шешко.

Автор единственного гола в ворота сборной Словении экс-игрок «Тобола» Рамазан Оразов, выступающий за словенский «Копер» / Фото kazfootball.kz

Уже через две минуты после начала второго тайма начавшуюся атаку гостей на правом фланге продолжил Оразов, отдавший мяч к боковой линии Самородову. Тот продвинулся вперед, переиграл защитника Миху Блажича и сделал передачу во вратарскую площадку убежавшему от оппонентов Оразову, который в касание пробил мимо голкипера в дальний нижний угол ворот - 1:1

Буквально через минуту Вороговский переиграл на своей половине поля полузащитника хозяев Адама Черина, отдал мяч в центр Куату, а тот сделал передачу на правый край штрафной площади Самородову. Нападающий сборной Казахстана грудью скинул мяч себе на ход, на правом краю вратарской площадки переиграл вначале Бийола, затем уже у лицевой линии Облака и сделал передачу в центр на линию вратарской площадки, но на этот раз никого из казахстанских игроков там не оказалось.

На 52-й минуте словенцы заработали опасный штрафной удар метрах в 25-ти от ворот чуть левее центра. При его розыгрыше Черин пробил в верхний левый угол ворот, но Шацкий в прыжке выбил мяч из «девятки». Через несколько минут хозяева перехватили мяч на правом краю недалеко от штрафной площади, и Шпорар пробил по воротам из-за ее пределов, но голкипер сборной Казахстана легко поймал мяч. А на исходе часа игры после розыгрыша на левом фланге углового удара у ворот гостей на помощь голкиперу пришел Куат, отбивший грудью мяч после удара по центру с линии вратарской площадки Бийола, сыгравшего на добивании. Вскоре Куата сменил на поле Арман Кенесов («Актобе»).

С мячом автор результативной передачи Максим Самородов / Фото kazfootball.kz

На 70-й минуте уже гости создали хороший момент для взятия ворот. Находившийся на правом краю в окружении трех словенских игроков Самородов освободился от опеки и сделал подачу низом в центр штрафной площади на Оразова, но тот пробил с ходу в ноги голкиперу, поймавшему в итоге мяч.

Выпустив на некоторое время инициативу из своих рук, словенцы вновь вернулись к контролю мяча, и тренерский штаб казахстанской сборной провел двойную замену, поменяв Бейсебекова на защитника «Кызылжара» Еркина Тапалова и Чеснокова на дебютанта сборной нападающего «Шахтера» Ивана Свиридова. Оба игрока активно вошли в игру, но на 86-й минуте словенцы, отбив атаку гостей, организовали быстрый выпад по правому флангу, откуда Стоянович сделал длинную передачу на противоположный край к углу штрафной площади Беньямину Вербичу. Вышедший на замену полузащитник сборной Словении вошел в штрафную площадь и пробил точно в дальний угол ворот - 2:1. И времени на то, чтобы спасти матч, практически уже не было у казахстанцев, в составе которых в конце встречи вместо Самородова на поле вышел нападающий «Астаны» Абат Аймбетов.

А сборная Словении, одержав минимальную победу, вслед за победителем группы «H» командой Дании квалифицировалась на ЕВРО-2024.

Также в финальную часть чемпионата Европы по итогам групповой стадии вышли сборные Испании и Шотландии (группа «А»), Франции и Нидерландов (группа «В»), Англии и Италии (группа «С»), Турции и Хорватии (группа «D»), Албании и Чехии (группа «Е»), Бельгии и Австрии (группа «F»), Венгрии и Сербии (группа «G»), Румынии и Швейцарии (группа «I»), Португалии и Словакии (группа «J»). Германия получила такое право, как хозяин чемпионата Европы, а еще три участника турнира определятся по итогам плей-офф, участники которого распределены согласно результатам в Лиге наций-2022/23 с учетом сборных, напрямую квалифицировавшихся через отборочный турнир.

Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года, и в них примут участие 12 сборных - Польши, Эстонии, Уэльса, Финляндии, Украины, Исландии, Израиля, Боснии, Грузии, Люксембурга, Греции и Казахстана.

Последние четыре сборные сыграют в плей-офф в лиге «С», в котрой полуфинальные матчи пройдут 21 марта. Сборная Казахстана сыграет с командой Греции на выезде в Афинах, а во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победители этих полуфиналов сыграют между собой 26 марта.

Точный состав участников лиги «A» и лиги «B» станет известен после жеребьевки, которая пройдет 23 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).