Свою гостевую шестиматчевую серию регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» начал играми с «Алматинским легионом» на площадке спортивного комплекса «Champ1on».

Трехочковый бросок по кольцу «Алматинского легиона» наносит Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Баскетболисты костанайского клуба в первых шести матчах чемпионата одержали четыре победы - по две в гостях и дома - и прибыли в южную столицу, минимально опережая своего очередного соперника.

«Алматинский легион» уверенно начал первую игру и, открыв счет трехочковым броском, лидировал вплоть до конца первой четверти. Ни разу не допустив даже равенства в счете, хозяева добились к концу первого игрового отрезка преимущества в шесть очков - 21:15.

Но неудачный старт поединка не смутил костанайских баскетболистов, которые через три с половиной минуты после начала второй четверти перевели баскетболистов алматинского клуба в роль догоняющих - 28:29. Практически каждый следующий бросок соперников поочередно выводил в лидеры то одну, то другую команду, при этом равный счет в этой десятиминутке был зафиксирован лишь однажды - 37:37. При счете 46:45 за полторы минуты до большого перерыва главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял тайм-аут, после которого гости набрали пять очков - 46:50.

Однако в начале третьей четверти «Алматинскому легиону» удалось сравнять счет - 52:52. Но постепенно гости стали уходить в отрыв, и перед заключительной десятиминуткой алматинцы уже уступали 10 очков - 66:76.

В последней четверти «Тобол» сумел еще немного нарастить свое преимущество, нанеся в итоге четвертое поражение «Алматинскому легиону» - 81:95 (21:15, 25:35, 20:26, 15:19).

Павел Ильин против Хасана Кипкеева / Фото vk.com/bctobol

В этом матче самыми результативными в составе костанайского клуба были капитан «Тобола» Шаим Куанов, набравший 24 очка, и Павел Ильин - 22 очка. Очередной дабл-дабл по итогам поединка записал на свой счет Антон Быков, в активе которого 18 набранных очков и 12 подборов. Результативными действиями также отметились Рустам Валиев - 15 очков, Алекс Холкомб - 6, Аскар Ахметжан и Константин Двирный - по 5.

Зеркально развивались события в повторном матче, в самом начале которого хозяева позволили «Тоболу» открыть счет и, не сумев догнать его до конца первой четверти, уступили в ней - 14:17.

Во второй четверти разрыв между соперниками, как и в первом матче, составил десять очков, но на этот раз лучшими в ней стали алматинские баскетболисты, как и накануне, набравшие за десять минут 25 очков. А вот костанайцы сами себе уступили во втором игровом отрезке, в сравнении с первой встречей, аж два десятка очков, и лидером на перерыв в этой встрече ушел «Алматинский легион» - 39:32.

Центровой «Тобола» Антон Быков встречает у своей зоны форварда «Алматинского легиона» Станислава Сахипова / Фото vk.com/bctobol

К экватору третьей четверти хозяева опережали костанайцев всего на два очка - 48:46. Но наметившийся прогресс в игре гостей также быстро исчез, и до конца игрового отрезка они смогли набрать всего лишь два очка, да и то при реализации штрафных бросков. И перед заключительной десятиминуткой «Алматинский легион» вел со счетом 57:48.

А за неполную первую минуту четвертой четверти хозяева добавили к своему отрыву еще шесть очков - 63:48. Плюс ко всем неприятностям гостей в их составе не смогли доиграть матч заработавшие в заключительном игровом отрезке пятые фолы Двирный и Куанов, и «Алматинский легион» спокойно довел встречу до победы, взяв реванш за поражение накануне со счетом 79:65 (14:17, 25:15, 18:16, 22:17).

В этом матче сразу два игрока «Тобола» показали двузначную результативность в двух показателях. Дабл-даблы на счету ставшего самым результативным в команде Антона Быкова, набравшего 20 очков и совершившего 13 подборов, и Павла Ильина - 15 очков и 11 подборов. Куанов до своего ухода с площадки успел набрать 15 очков, на счету Ахметжана - 7 очков, Двирного - 6 и Холкомба - 2.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Следующие игры регулярного чемпионата «Тобол» проведет также в Алматы на паркете этого же спорткомплекса. Его соперником будет еще один алматинский клуб - «Ирбис Алматы», который идет в чемпионате без поражений. Матчи пройдут 19 и 20 ноября.