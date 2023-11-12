Поделив очки в домашних матчах с лидировавшим на тот момент в регулярном чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой клубом из Ташкента «Хумо», «Горняк» отправился в гости к бронзовому призеру прошлогоднего чемпионата «Бейбарысу».

Борьбу за шайбу за воротами ведут защитники Арман Садыков ("Бейбарыс") и Дмитрий Васильев ("Горняк") / Фото pro.ligasy.kz

Для атырауской и рудненской команд это было уже второе в этом сезоне двухматчевое очное противостояние, а первое, прошедшее в Рудном, завершилось двумя победами хозяев (2:1 и 3:0). И если перед первыми двумя встречами «Горняк» занимал седьмое место в турнирной таблице чемпионата, на два очка отставая от шедшего пятым «Бейбарыса», то в этот раз рудничане опережали соперника на одно очко, сыграв при этом на две игры меньше атырауского клуба. В конце октября «Бейбарыс» возглавил Владимир Капуловский, известный по работе в «Кулагере», «Алматы» и «Арлане». Но, как и при прежнем тренерском штабе, клуб из Атырау продолжал располагаться на седьмом месте.

Первый период первого поединка прошел в относительно равной борьбе, в которой гости даже нанесли на один бросок больше по воротам соперника, но ни один из них не принес результата. А вот у хозяев два броска из шести завершились взятием ворот. Причем первая шайба в ворота рудненского клуба была заброшена при непосредственном участии пополнивших в межсезонье состав «Бейбарыса» экс-игроков «Горняка» Максима Кунишникова, открывшего счет на 14-й минуте, и Евгения Степанова, выступившего в роли ассистента. Автором второй шайбы, заброшенной за минуту до первого перерыва, стал пополнивший накануне состав атырауского клуба Тимур Шингареев.

Денис Скатов забросил в ворота "Бейбарыса" одну шайбу и сделал две результативные передачи / Фото pro.ligasy.kz

На первой же минуте второго периода «Горняк» забросил первую ответную шайбу после того, как Денис Скатов от правого борта отдал передачу к воротам Айдару Галимову, который переиграл Романа Калмыкова. Начал же результативную атаку на своей половине поля признанный лучшим игроком девятой игровой недели чемпионата Оскар Юлбарисов, который помог своему клубу сотворить главную сенсацию прошлой недели - учинить на домашнем льду разгром «Хумо», набрав в двух поединках с ташкентцами 5 (1 гол + 4 результативные передачи) баллов. А по истечении ровно четырех минут второго игрового отрезка счет стал равным - 2:2. Сравнял его Захар Захаров после выигранного Никитой Ляпуновым вбрасывания справа у ворот «Бейбарыса».

Ну а через две минуты Галимов грубо остановил на границе своей зоны защиты игрока молодежной сборной Казахстана Данилу Пиниди, после чего отправился на скамейку штрафников на целых пять минут - за удар коленом. И за эти пять минут атырауский клуб дважды реализовал численное большинство - на 29-й минуте отличился Артем Ананичев, а на 31-й - Василий Москалев.

Через полторы минуты после начала заключительного периода нападающий «Горняка» Александр Воронин выиграл вбрасывание слева от ворот хозяев, а Даниил Войтко отправил шайбу от борта в центр оставшемуся с глазу на глаз с голкипером Батыру Маркабаеву, который сократил счет до минимума. Вернувшаяся в матч интрига продержалась вплоть до 58-й минуты, на исходе которой атыраусцам удалось реализовать очередной численный перевес в то время, когда у рудничан двухминутный штраф за толчок на борт отбывал Войтко. А через полминуты форвард «Бейбарыса» Александр Воробьев, в шестой раз огорчив голкипера рудничан Владислава Нурека, поставил точку в матче - 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). Эта победа для атырауского клуба стала десятой в чемпионате, а вот «Горняк» потерпел десятой поражение. И команды после этой игры поменялись местами в турнирной таблице.

Первую результативную атаку "Горняка" в победном матче с "Бейбарысом" начал защитник Валерий Садиков / Фото pro.ligasy.kz

Во втором матче счет был открыт достаточно быстро. И сделали это гости. На 4-й минуте сразу после смены состава Валерий Садиков выполнил передачу от своих ворот Александру Каткову, который вдоль правого борта вошел в зону защиты соперника и отдал шайбу в центр Анатолию Шишову, а тот на скорости переиграл защитника и точно бросил по воротам под щитками голкипера. Но еще до первого перерыва «Бейбарыс» не только сравнял счет, но и вышел вперед. На 11-й минуте отличился Кунишников, после броска которого слева с острого угла шайба влетела-таки в сетку через незначительную брешь между ближней штангой и защищавшим в этой игре ворота рудничан Владиславом Тихоновым. Причем арбитры встречи еще долго просматривали видеоповтор момента взятия ворот, чтобы удостовериться, что шайба действительно побывала в них. А на последней минуте периода форвард хозяев Андрей Яковлев, пройдя за воротами, бросил по ним в тот момент, когда обзор голкиперу закрывали два игрока обеих команд. И, как и в первом матче, «Горняк» уступил в первом периоде, нанеся по воротам соперника больше бросков - на этот раз 12 против 9-ти у атыраусцев.

Дмитрий Селютин не пускает соперника к шайбе / Фото pro.ligasy.kz

Спустя 13 минут игрового времени в четвертый раз игравший в этой встрече в большинстве «Горняк» наконец-таки сумел реализовать свой численный перевес усилиями Дмитрия Селютина, которому ассистировали Катков и Захаров. Счет стал равным, а эта заброшенная шайба стала единственной во втором периоде, но не последней в матче. Однако следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать еще дольше. И вновь гол состоялся при игре в большинстве «Горняка», у которого на 52-й минуте отличился Галимов после передач Скатова и Юлбарисова. А рудничане, впервые таким образом в этих двух матчах вышедшие вперед, не сбавили оборотов и за минуту до финальной сирены Скатов поставил точку в матче при поддержке Юлбарисова и Владимира Кротова. В третий раз в сезоне уступив «Горняку» на этот раз со счетом - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) «Бейбарыс» уступил рудничанам и шестую строчку турнирной таблицы.

Начавшееся в Атырау западно-казахстанское турне «Горняк» продолжит 12 и 13 ноября в Актобе с клубом с одноименным названием, а затем вернется в Рудный, где проведет 16 и 17 ноября матчи с тем же «Актобе».