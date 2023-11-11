После четырех матчей на выезде стартовавшего чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» принимал на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» БК «Актобе».

Все очки в первом матче с "Актобе" Рустам Валиев набирал исключительно после трехочковых бросков / Фото vk.com/bctobol

Костанайский клуб одержал на старте две победы в Павлодаре над «Иртышом» (86:68 и 98:71) и дважды уступил в столице «Астане Академии» (65:79 и 72:77), а «Актобе», переиграв в гостях «Астану Академию» (83:74 и 83:72), продолжил победную поступь на своем паркете в матчах с «Каспием» (85:74 и 89:75).

Актобинский клуб прибыл в Костанай в статусе одного из лидеров чемпионата, деля первое место с «Ирбисом Алматы». Однако баскетболисты «Тобола» в первой домашней игре сезона были полны решимости реабилитироваться за поражения в Астане.

И «Тобол» со стартового свистка продемонстрировал свои намерения, чуть более чем через четыре минуты ведя в счете с преимуществом в десять очков - 15:5. Правда подопечные Элен Шакировой, использовавшей в первой четверти один тайм-аут, до конца игрового отрезка немного сократили свое отставание - 26:20.

Алекс Холкомб на защите своего кольца / Фото vk.com/bctobol

Во второй четверти очень упорной получилась первая половина, но после тайм-аута, взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым при счете 40:35 в пользу хозяев, преимущество костанайского клуба быстро перевалило за двузначную цифру и к большому перерыву уже составляло 17 очков - 56:39.

Однако после перерыва гости стали методично сокращать отставание, доведя его до семи очков, и наставнику костанайцев вновь пришлось прибегнуть к тайм-ауту. Вторая половина третьей четверти прошла в относительно равной борьбе, и семиочковую разницу в счете уступившему в этой десятиминутке десять очков «Тоболу» удалось сохранить - 73:66.

Начало заключительной четверти прошло под знаком преимущества костанайского клуба, удвоившего свой отрыв к ее экватору - 86:72. В оставшиеся пять минут гости немного перебросали своего соперника, но «Тобол» сумел-таки нанести «Актобе» первое поражение в чемпионате - 96:88 (26:20, 30:19, 17:27, 23:22).

Под кольцом "Актобе" Антон Быков/ Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в этом матче в составе «Тобола» стал Антон Быков, набравший 23 очка. На счету Рустама Валиева 21 набранное очко, причем такого результата он достиг только благодаря трехочковым броскам, реализовав семь из девяти. Проведший на паркете больше всех игрового времени капитан «Тобола» Шаим Куанов записал в этом матче на свой счет дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав столько же результативных передач. В активе Дмитрия Дойникова 11 очков, Павел Ильин и Алекс Холкомб набрали по 9 очков, Адильбек Битенов - 6, а Константин Двирный, выступавший в прошлом сезоне как раз за «Актобе», принес в копилку своей новой команды 3 очка.

Повторный поединок хозяева начали очень активно, и уже через три минуты тренерский штаб «Актобе» был вынужден взять тайм-аут. И все же гостей это не спасло от того, что еще в первой половине первой четверти перевес игравшего очень собранно «Тобола» достиг 11 очков - 20:9. До конца стартового игрового отрезка актобинским баскетболистам удалось сократить отставание до семи очков - 20:9.

Дмитрий Дойников во втором поединке с "Актобе" набрал 30 очков / Фото vk.com/bctobol

Во второй десятиминутке хозяева не выпускали нити игры из своих рук и не позволили сопернику приблизиться к себе, а эффектный трехочковый бросок капитана «Тобола» в последнюю секунду перед большим перерывом подытожил счет первой половины - 55:43.

Если в первой игре «Актобе» удалось в третьей четверти переломить ход игры, то баскетболисты костанайского клуба после проведенной работы над ошибками на этот раз не позволили это сделать и еще более увеличили свое преимущество к началу заключительного игрового отрезка - 75:54.

Судя по тому, как развивались события в матче, еще до старта четвертой десятиминутки можно было сделать вывод, что победу «Тобол» не упустит и в этой встрече. И это подтвердила игра - за две минуты до окончания матча разница в счете осталась прежней - 94:73. Очень уверенно проведя концовку поединка, костанайский клуб сумел впервые в сезоне довести счет до трехзначного и нанес второе подряд поражение «Актобе» - 101: 76 (31:24, 24:19, 20:11, 26:22).

С мячом капитан "Тобола" Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Львиную долю очков в составе хозяев в этой игре набрал Дмитрий Дойников, первым из игроков «Тобола» в сезоне достигнувший отметки 30 очков. Сразу два игрока записали на свой счет дабл-дабл. Это сделали лидеры команды Антон Быков, на счету которого 19 набранных очков и 11 совершенных подборов, и Шаим Куанов, набравший 14 очков и сделавший 15 результативных передач. Результативными действиями отличились еще семь игроков «Тобола». Рустам Валиев принес в копилку команды 12 очков, Адильбек Битенов - 9, Павел Ильин - 6, Константин Двирный - 4, Дмитрий Кабанов - 3, Аскар Ахметжан и Алекс Холкомб - по 2.

Следующие игры регулярного чемпионата «Тобол» проведет в южной столице, где его соперниками станут два алматинских клуба - «Алматинский легион», матчи с которым пройдут 14 и 15 ноября, и не познавший на сегодняшний день горечь поражений «Ирбис Алматы» с которым костанайские баскетболисты сыграют 19 и 20 ноября. Но на этом выездная серия «Тобола» не закончится, и 5 и 6 декабря он проведет две встречи в Актау против местного «Каспия». А перед своими болельщиками он предстанет 15 и 16 декабря в поединках с «Барсами Атырау».