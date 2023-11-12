Какие дома в Костанае останутся без электричества с 13-го по 15 ноября
План работ Костанайской горэлектросети с 13 по 17 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в пяти районах областного центра.
КТП-099п (работы на ПС)
13 ноября с 10:00 до 17:00
Спальный сектор: ул. Каирбекова 358/2, 358/3.
ТП-544 (работы на ПС)
13 ноября с 10:00 до 19:00
Спальный сектор: ул. Гагарина 18.
РП-Абсолют (работы на ВЛ – 10 кВ)
14 ноября с 10:00 до 19:00
ТОО «Флуераш», ТОО «Галактика», ТОО «Арайагро», промбаза 7, ТОО «Агропродукт», ТОО «АзияФайзИгл», угольная компания, ресторан «Султан», ИП Чулков, ИП Государский, ИП Дудин, ИП Назаров, ТОО «Вираж», ИП Аманов, ТОО «Комирпром, ТОО «Гермес», ИП Тыщенко, ИП Соколов, АЗС Эталон 7.
Светофоры:
ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная
ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова
ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой.
ж/м Амангельды (работы на ВЛ – 10 кВ)
14 и 15 ноября 10:00 до 18:00
котельные № 6, № 8 , № 9, школа № 30, ИП Ким, ТОО «Тазалык-2012», детский сад по ул. Абая 11/11, аптека «Забота», магазин «Зарина», «Гранит», «Для вас», кафе «Рандеву», поисково-съемочная экспедиция.
Частный сектор: ул. Зеленая 1а-20, ул. Геологическая 7-25, ул. Набережная 1-19, ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляеева 1-39, ул. Степная 1-13, ул. Речная 1-38, ул. 2 Речная 7-72, ул. Школьная 1-32, ул. Абая 1-11, ул. Северная 1-23, ул. Энергетиков 11а-35, 6/3, 27/2-27/12, 29/1-29/13, ул. Целинная 8а-24, ул. Рудненская 2-7, ул. Мира 1-9, 10/1,9/1, ул. Тухачевского 3-34.
ВЛ-10 кВ ТП-АЦК (работы на ВЛ – 10 кВ )
14 и 15 ноября с 10:00 до 19:00
ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Букенов, ИП Саламатов, ИП Филиппов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «ФурорАвто», ТОО «Алекс», ТОО «БайтерекГрупп», ТОО «Мегамельпром», «Агромаркет».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.