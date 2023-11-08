Матчи в рамках регулярного чемпионата Казахстана по футзалу между «Семеем» и «Аятом», прошедшими в Семее на площадке «Абай арены», стали центральными в седьмом и восьмом спаренных турах.

Лидер чемпионата «Аят», не потерявший в шести первых турах ни одного очка, отправился в Семей к созданной только в этом году команде с одноименным названием и имевшей в своем активе 13 очков. В этом сезоне команды уже встречались в рамках 1/4 финала Кубка РК, и новичок сенсационно одержал победу со счетом 4:2.

Антон Рындин отличился забитым голом и активно помогал в обороне своих ворот / Фото instagram.com

Счет в первом матче открыли хозяева паркета после проведенной быстрой контратаки на 12-й минуте, автором гола стал Чингиз Есенаманов. Рудничане много времени проводили в атаках и были близки к взятию ворот, но «Семей» не раз выручал бразильский вратарь Хайме Эвальд Кнейсс. После пропущенного гола главный тренер «Аята» Василий Смолин взял тайм-аут, гости стали чаще атаковать, но счет до перерыва не изменился.

А изменился он на второй минуте второго тайма, когда в составе «Семея» отличился бразильский защитник Дедезиньо - 2:0.

На 28-й минуте бразильский нападающий «Аята» Жеже сократил отставание, забив свой восьмой гол в этом чемпионате. Но в середине тайма после удара справа Ержана Карменова бразильский вратарь гостей Лео не удержал мяч в руках и тот закатился в ворота - 3:1.

Рудничане продолжали много атаковать с подключением и вратаря, но из-за ошибки в передаче на 35-й минуте выступавший в прошлом сезоне за «Аят» Ринат Турегазин перехватил мяч и забил четвертый гол в ворота гостей. Через две минуты он же стал автором и пятого гола в ворота рудничан, и вновь после ошибки в передаче. За пять секунд до завершения встречи нападающий рудничан Леандерсон установил окончательный счет - 5:2. «Аят» потерпел первое поражение в чемпионате

Повторный поединок очень активно начали обе команды, но до середины первого тайма забивали только хозяева, в составе которых отличились Турегазин, Акжол Дарибай и Карменов. До перерыва смогли открыть счет своим голам и гости. На 16-й минуте игрок сборной Армении Лукас Розенски поразил ворота «Семея» с дальней дистанции после розыгрыша углового удара на правом фланге - 3:1.

Бразильский универсал «Аята» Лукао против универсала «Семея» Жомарта Токаева / Фото instagram.com

В начале второго тайма Антон Рындин сократил отставание до минимума, но буквально через минуту Турегазин оформил дубль - 4:2.

И все же на этот раз «Аяту» удалось избежать поражения. На 30-й и 40-й минутах еще один бразильский легионер рудничан Леандриньо забил два гола и сравнял счет - 4:4.

Набрав всего одно очко в противостоянии с «Семеем», занимающим теперь третью строчку в турнирной таблице, «Аят» по-прежнему возглавляет ее. Также 19 очков в активе и у имеющего худшую разницу забитых и пропущенных мячей «Атырау», набравшего четыре очка в гостевых матчах с идущим четвертым «Актобе» (14 очков) - 1:0 и 2:2. Лидер по потерянным очкам «Кайрат» в столице дважды разгромил «Астану» (13:1, 10:3) и, набрав после четырех игр 9 очков, занимает пятое место. Также 9 очков, но после 8 игр, у «Жетысу», дважды переигравшего дома аутсайдера «Ордабасы» (3:1, 5:0). На седьмое место поднялся «Рахмет», набравший четыре очка в Актау в матчах с «Каспием» (3:3, 10:0).

Матчи 9 и 10 туров «Аят» проведет в Талдыкоргане против «Жетысу» 11 и 12 ноября.