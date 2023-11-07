Очередным соперником «Горняка» в открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой стал лидер регулярного турнира ташкентский клуб «Хумо», игры с которым прошли 3-4 ноября в Рудном, на льду «Горняк Арены».

«Горняк» проводит атаку на ворота «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

Команды подошли к своему первому очному противостоянию сезона на почтительном расстоянии друг от друга. Рудничане после 18 игр набрали 22 очка и располагались на седьмой строчке в турнирной таблице. А клуб из Узбекистана лидировал в чемпионате с 38 набранными очками, проведя на две игры больше и потеряв лишь два очка, уступив в двух матчах в овертаймах.

Перед этими встречами «Горняк» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Вячеславом Шариповым, который провел за команду в этом сезоне 14 матчей, забросил в них одну шайбу и сделал три результативные передачи. А пополнил состав рудненского клуба 24-летний российский форвард Даниил Войтко, успевший поиграть в этом сезоне за ЦСК ВВС и «Челны» в ВХЛ, набрав 3 (1+2) балла за результативность.

В первом матче первое же удаление в составе «Горняка», когда за задержку соперника на скамейку штрафников отправился защитник Валерий Садиков, обернулось для хозяев пропущенной шайбой. Реализовал большинство в начале 6-й минуты защитник «Хумо» Вадим Чеботарев, открыв счет. А за десять секунд до первого перерыва нападающий «Горняка» Денис Скатов перехватил шайбу у синей линии зоны защиты гостей у левого борта, отдал ее в центр Айдару Галимову. Тот подключил к атаке Оскара Юлбарисова и, получив от него ответную передачу по льду, в касание переправил шайбу в левый угол ворот мимо голкипера гостей Дамира Шаймарданова - 1:1.

Эта заброшенная шайба для рудненского клуба стала единственной не только в стартовом периоде, но и во всем матче. Ташкентцы во втором игровом отрезке вышли вперед. На 28-й минуте вновь отличился Чеботарев, когда «Горняк» во второй раз играл в меньшинстве после удаления за подножку Александра Каткова.

В третьем периоде гости еще дважды реализовали численное большинство, и оба раза отличился нападающий «Хумо» Павел Синявский. На 54-й минуте он воспользовался потерей шайбы игроком обороны «Горняка» Иваном Канашевым в зоне защиты гостей в то время, когда на скамейке штрафников за задержку соперника находился Катков, и, убежав один на один с голкипером хозяев Владиславом Тихоновым, переиграл того. А на 59-й минуте, за десять секунд до выхода отбывавшего наказание за толчок соперника на борт Канашева, был установлен окончательный счет, и «Горняк» потерпел четвертое домашнее поражение - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

Нападающий «Горняка» Захар Захаров убегает от опеки / Фото pro.ligasy.kz

В повторном поединке счет открыли хозяева. На 14-й минуте со второй попытки ворота гостей поразил новичок «Горняка» Войтко, которому ассистировали Александр Воронин и Данил Щекин. А на последней минуте периода Садиков при поддержке Захара Захарова и Дмитрия Селютина удвоил преимущество рудненского клуба. Интересно, что обе шайбы были заброшены, когда команды играли в формате «четыре на четыре».

Уже через полминуты после начала второго периода «Горняк» забросил третью шайбу в ворота лидера чемпионата. А начал результативную атаку защищавший в этот день ворота рудничан Владислав Нурек, отбивший шайбу на Юлбарисова, который хорошим диагональным пасом от правого борта вывел один на один с голкипером Анатолия Шишова, красиво переигравшего на скорости Шаймарданова.

На 28-й минуте за секунду до выхода со скамейки штрафников пятого полевого игрока «Хумо» Сергей Лазарев реализовал-таки большинство, а баллы за результативность в этом моменте в свой актив записали Батыр Маркабаев и Воронин - 4:0.

Никита Ляпунов выигрывает борьбу за шайбу у Александра Зайцева / Фото pro.ligasy.kz

После четвертого пропущенного гола место в воротах ташкентского клуба занял Илья Чубенко, и до второго перерыва гости смогли отквитать две шайбы. На 33-й минуте первым огорчил Нурека Сергей Шиков, а через пять минут Василий Жилов реализовал численный перевес своей команды, когда наказание за подножку отбывал Воронин - 4:2.

Перед вторым перерывом удалили Галимова за выброс шайбы и третий период «Горняк» начал в меньшинстве. Через 20 секунд Денис Скатов при поддержке Владимира Кротова и Юлбарисова заставил вынимать шайбу из своих ворот и второго голкипера гостей - 5:2.

Ровно в середине третьего периода «Горняк» отбил атаку гостей и перехвативший шайбу Галимов отдал ее вдоль левого борта в своей зоне защиты Юлбарисову, который пересек обе синие линии и, не сближаясь с воротами, точно по ним бросил - 6:2.

«Горняк» сражался с лидером чемпионата, даже уступая в численности / Фото pro.ligasy.kz

А на 56-й минуте точку в матче поставил капитан «Горняка» Александр Куршук, открывшийся справа и поразивший пустой угол ворот после передач Галимова и Юлбарисова. Рудненский клуб нанес первое поражение в основное время лидирующему с первого тура чемпионата «Хумо» - 7:2 (2:0, 2:2, 3:0).

Сразу после второго матча главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что в первом поединке команду сгубили удаления:

- Играли неплохо, но, возможно, на игру повлияла 12-дневная пауза между матчами. Выбились из игрового ритма, поэтому и совершали ненужные ошибки и удаления. И хоккеисты «Хумо» нас за это наказали. Во втором поединке мы сражались и здорово сыграли, выполнили все установки на матч.

Следующие матчи «Горняк» проведет в Атырау 8 и 9 ноября против местного «Бейбарыса», отстающего от рудничан на одно очко, но при этом сыгравшего на две игры больше.