Действующий чемпион Казахстана по футзалу «Кайрат» и серебряный призер национального первенства «Аят» приняли участие в групповом этапе Основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.





Рудненский «Аят» в матче с клубом ХИТ из Украины упустил победу на последних секундах встречи / Фото kazfootball.kz

Рудничане провели три матча в своей группе в Хорватии, в городе Омише, на паркете спортивного комплекса «Рибняк» с командами «Спортинг» (Португалия), ХИТ (Украина) и «Олмиссум» (Хорватия), а алматинцы играли в Испании с местной «Пальмой», «Халадашем» из Венгрии и «Дифферданжем» из Люксембурга. Из обеих групп в Элитный раунд Лиги чемпионов выходили три лучших клуба.

Первым соперником «Аята» стал двукратный чемпион Хорватии (сезоны 2019/2020 и 2020/2021) и серебряный призер (2022/2023), обладатель Кубка Хорватии (2021 г.) МФК «Олмиссум». Дважды выступавший в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, хорватский клуб в сезоне-2021/2022 дошел до Элитного раунда.

Первый тайм стартового матча прошел в очень упорной борьбе, в которой счет был открыт перед самым перерывом хозяевами паркета. Автором гола стал один из двух легионеров «Олмиссума» словенский нападающий Джереми Буковец. На пятой минуте второго тайма Луан Марсело сравнял счет, но на 28-й и 29-й минутах дважды отличился Антонио Секулич, не сумевший реализовать пенальти в конце первого тайма. Рудничане усилиями Лукао сократили отставание на 37-й минуте, но большего сделать не смогли и уступили - 2:3.

Вторым соперником «Аята» стал «Спортинг» из Лиссабона, с которым клуб из Рудного уже дважды встречался и дважды уступил - в сезоне 2019/2020 в Элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА (2:5) и в основном раунде Лиги Чемпионов сезона-2022/2023 (1:7).

Лидирующий в чемпионате Казахстана «Аят» не сумел пробиться в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу / Фото kazfootball.kz

Пропустив в середине первого тайма три гола в течение трех минут, рудничане ответили на 13-й минуте голом нападающего национальной сборной Казахстана Азата Валиуллина. Но до перерыва в ворота «Аята» влетели еще два мяча. А во втором тайме выступающий за «Спортинг» еще один игрок сборной Казахстана Тайнан довершил разгром рудненского клуба - 1:6 (1:5, 0:1), оформив в матче хет-трик.

Судьба третьей путевки в Элитный раунд Лиги чемпионов решалась в матче между «Аятом» и МФК ХИТ, в активе которого была ничья со «Спортингом». Для выхода в следующий раунд еврокубка рудненскому клубу необходима нужна была только победа. В первом тайме Абдирасул Абдуманапулы на 7-й минуте и Евгений Козырчиков на 20-й забили два безответных мяча в ворота украинского клуба. Однако удержать победный счет «Аяту» не удалось - на 39-й минуте Евгений Серый отквитал один мяч, и 40-й минуте Андрей Мельник сравнял счет - 2:2. И на этом рудничане завершили выступление в еврокубке.

А вот «Кайрат» сумел пробиться в Элитный раунд, одержав победу над «Дифферанжем» (4:2), сыграв вничью с «Халадашем» (2:2) и уступив «Пальме» (3:4).

«Аят» продолжит выступление в чемпионате Казахстана 3 и 4 ноября выездным матчами против МФК «Семей».