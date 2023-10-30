Матчи последнего, 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги прошли в воскресенье, 29 октября, которое в республике было объявлено Днем общенационального траура в связи с трагедией на шахте имени Костенко в Карагандинской области. В память о погибших во время пожара на шахте все матчи заключительного тура начались с минуты молчания и прошли без зрителей.

С мячом Йован Илич

«Тобол» проводил свою встречу в Павлодаре против досрочно потерявшего шансы на сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Казахстана «Аксу». Для команд это был всего лишь четвертый матч в истории их противостояния, в которых костанайцы одержали две победы, в том числе в первом круге на своем поле со счетом 3:1. А вот единственный матч в Павлодаре в 2022 году завершился победой «Аксу» с разгромным счетом - 3:0.

В заключительном матче из-за дисквалификации не смогли принять участие защитник «Тобола» Роман Асранкулов, получивший в матче против «Каспия» четвертую желтую карточку в сезоне, и полузащитник Самат Жарынбетов, удаленный в той же игре за грубую игру. Не было в заявке на игру и проходившего реабилитацию после полученной травмы полузащиника Ислама Чеснокова. Кстати, эти три футболиста, а также защитники Багдат Каиров, Руслан Валиуллин и полузащитник Бейбит Галым вошли в расширенный список игроков национальной сборной Казахстана, вызванных на предстоящие матчи квалификации ЕВРО-2024 против команд Сан-Марино и Словении.

Руслан Валиуллин очень часто подключался к атакам «Тобола»

Валиуллин и Галым вышли в стартовом составе «Тобола» на поле павлодарского стадиона «Центральный», заняв соответственно места на левом фланге обороны и в центре полузащиты. Также игру начали голкипер Иван Коновалов, защитники Павел Забелин, Альберт Габараев и Тимур Жакупов (капитан команды), полузащитники Йован Илич и Евгений Шахов и нападающие Жаслан Жумашев, Момчило Мркаич и Игор Иванович.

Гости, которым еще предстоит провести в этом сезоне финальный матч Кубка РК, очень активно начали встречу. Уже на 2-й минуте длинной передачей со своей половины поля Мркаич начал атаку «Тобола», которую продолжили на подступах к штрафной площади Иванович и Галым, но первый в итоге оказался в положении «вне игры», хотя и успел пробить низом мимо голкипера рядом с правой стойкой ворот.

А еще через минуту игра была остановлена - стало плохо капитану «Аксу» Фейту Обилору, для оказания помощи которому выбежали бригады медиков обеих команд. Нигерийский защитник покинул поле, а наставник павлодарского клуба Вахид Масудов вынужден был произвести первую замену.

Нападающий «Тобола» Момчило Мркаич против защитника «Аксу» Бахтияра Тулеуова

Гости продолжили свои атаки, и на 7-й минуте Мркаич из центра штрафной с разворота пробил выше ворот. На 11-й минуте костанайцы заработали штрафной удар на половине поля «Аксу» у левой боковой линии за снос Валиуллина. Иванович подал со стандарта в штрафную площадь, Габараев головой скинул мяч в район 11-метровой отметки, откуда Мркаич опять же с разворота пробил по воротам, но его удар заблокировал вышедший на замену Бахтияр Тулеуов. После очередной атаки гостей по правому флангу на 13-й минуте Галым сделал подачу верхом на ближний угол вратарской площадки, где Мркаич переиграл голкипера и головой отправил мяч Жумашеву, но тот же Тулеуов, а затем сербский полузащитник хозяев Никола Эскич выбили мяч на угловой, после розыгрыша которого Габараев пробил рядом с левой штангой.

Передачу к штрафной площади «Аксу» выполняет Евегний Шахов

Игроки «Тобола» очень много времени проводили с мячом на половине поля соперника, оборонявшегося практически всей командой и не позволявшего наносить удары с близкого расстояния. На 21-й минуте Жумашев пробил с подступов к левому углу штрафной площади в дальний нижний угол ворот, но голкипер «Аксу» Михаил Голубничий в падении отбил мяч. А пытавшийся сыграть на добивание Галым, которому активно мешал защитник Даниил Нырков, с линии вратарской площадки не попал в створ ворот. Через минуту впритирку с дальней штангой пролетел мяч после удара низом с левого края штрафной площади Ивановича после паса назад Шахова.

А еще через минуту состоялся и первый удар в створ ворот «Тобола», когда после подачи справа с линии штрафной площади с подступов к вратарской площадки головой пробил российский полузащитник хозяев Евгений Кобзарь. Но Коновалов легко поймал мяч. До перерыва «Тобол» продолжал проводить длительные атаки с большим количеством передач и переводом мяча с фланга на фланг, но до реальной угрозы воротам соперника дело не доходило. А вот свои редкие контратаки павлодарцы старались завершать ударами по воротам, но они получались неточными.

В том же стиле проходила игра и в начале второго тайма. А первый опасный удар по воротам нанесли гости на 57-й минуте. После атаки по левому флангу Валиуллин сделал подачу на левый край штрафной площади, откуда Мркаич головой перевел мяч в центр Ивановичу, который пробил с лета под перекладину, но как раз туда, где стоял голкипер хозяев, поймавший мяч. Через две минуты проход Валиуллина по этому же флангу прервал Эскич, сбив его с ног. Перед розыгрышем назначенного за это нарушение штрафного удара в составе «Тобола» произошла тройная замена. Вместо Жакупова, Галыма и Жумашева на поле вышли соответственно Багдат Каиров, Мильян Вукадинович и Серикжан Мужиков, к которому перешла капитанская повязка. А при розыгрыше стадартного положения Иванович сделал подачу в район 11-метровой отметки откуда Шахов пробил головой в правый нижний угол ворот, но Голубничий в падении поймал мяч.

В матче с «Аксу» Павел Забелин открыл счет в игре и своим голам за «Тобол»

На исходе часа игры Вукадинович заработал угловой удар на левом краю атаки, а после подачи Мужикова подключившийся к розыгрышу стандарта Забелин в высоком прыжке головой послал мяч по центру в сетку ворот над голкипером, забив свой первый гол за костанайский клуб.

Через четыре минуты Мркаич из центра половины поля хозяев сделал передачу на левый край штрафной площади на ход Вукадиновичу, но того опередил защитник и выбил мяч за боковую линию. А после ввода мяча Вукадинович заработал еще один угловой удар на левом фланге. Но на этот раз после подачи Мужикова на ближнюю штангу Мркаич пробил головой выше ворот.

На 68-й минуте после подачи Валиуллина слева в штарфную площадь Иванович грудью отановил мяч в районе 11-метровой отметки, ушел влево от двух игроков павлодарского клуба и следующим ударом пробил в левый угол ворот, но голкипер «Аксу» в падении отбил мяч на угловой. После высокой подачи Мужикова от левого углового флажка и удара головой Шахова отскочивший от газона мяч поймал голкипер и отдал его своему полузащитнику Асланбеку Какимову. Но Иванович отобрал у того мяч, вошел справа в штрафную площадь и из-под ноги гаитянского защитника хозяев Алекса Джуниора пробил низом в дальний угол ворот, а совершивший прыжок Голубничий на этот раз не сумел спасти свою команду.

В трех матчах чемпионата Казахстана Иван Коновалов сохранил свои ворота «сухими»

Начавший на 73-й минуте атаку своей команды Габараев пробежал с мячом от своей штрафной площади половину поля и сделал передачу направо Ивановичу. Тот, переиграв защитника, отдал пас к вратарской площадке Мркаичу, но голкипер броском в ноги нападающему забрал мяч. Через минуту вместо Мркаича на поле появился Серж Дебле, вскоре поучаствовавший в перспективной атаке «Тобола». Однако после передачи Ивановича с правого края штрафной площади в центр ивуарийскому нападающему того в последний момент опередил защитник. А в ответной атаке вышедший на замену у павлодарцев Ильяс Абил с дуги штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот гостей, но Коновалов в падении забрал мяч.

На 79-й минуте Иванович со своей половины поля совершил проход по правому краю, убежал перед штрафной площадью от Ныркова и сделал передачу на ход Дебле. А тот догнал мяч и в касание пробил низом мимо вышедшего навстречу голкипера в правый угол ворот, сделав счет разгромным, забив свой седьмой гол в этом чемпионате. На 81-й минуте у «Тобола» состоялась еще одна замена, Павел Киреенко вышел на поле вместо Илича. Но счет больше не изменился.

Забив три безответных мяча в ворота занявшего последнее место в чемпионате страны «Аксу», «Тобол» прервал-таки свою безвыигрышную серию, длившуюся десять матчей. Однако эта победа не позволила костанайскому клубу подняться в итоговой таблице выше восьмого места. Последний раз костанайский клуб был восьмым (из 16-ти команд) в 1999 году, когда вернулся после двухлетнего перерыва в высший футбольный дивизион Казахстана.

Досрочно завоевавший чемпионство «Ордабасы» в заключительном туре уступил в гостях «Каспию» (0:1), также покинувшему Премьер-лигу.

Защитник «Тобола» Руслан Валиуллин вызван в состав национальной сборной Казахстана с еще пятью игроками костанайского клуба

Серебряные медали завоевала «Астана», сыгравшая вничью (1:1) в Караганде с «Шахтером». Также ничья (2:2) была зафиксирована в домашнем матче занявшего третье место «Актобе» с «Жетысу». Завершивший на четвертом месте «Кайрат» не смог переиграть в гостях «Атырау» (0:0), который обошел «Тобол» благодаря лучшей разнице мячей. Пятое место занял «Кызылжар», уступивший на своем поле «Кайсару» (0:1), финишировавшему в итоге шестым. А третьей командой, покинувшей Премьер-лигу, стал «Окжетпес», сыгравший на своем поле вничью с «Мактааралом» (1:1).

Фото пресс-службы ФК "Тобол"