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Разгромом завершился матч "Тобола" в последнем туре чемпионата Казахстана
29 октября 2023, 17:06 | Спорт
Костанайский "Тобол" в матче 26-го тура КПЛ-2023 обыграл на выезде павлодарский "Аксу", сообщают Vesti.kz. Напомним, сегодня проходят матчи заключительного тура КПЛ-2023. Все матчи 26-тура в связи с объявленным 29 октября трауром проходят без зрителей,
Фото ФК "Тобол"
Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 61-й минуте Павел Забелин забил первый гол в этом мачте. Спустя восемь минут Игор Иванович удвоил преимущество "Тобола", а Серж Дебле на 79-й установил окончательный результат.
Таким образом, «Тобол» набрал 34 очка и занял восьмое место в итоговой таблице чемпионата, а «Аксу» с 18-ю баллами расположился на 13-й строчке и отправится в Первую лигу.
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