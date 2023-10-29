Костанайский "Тобол" в матче 26-го тура КПЛ-2023 обыграл на выезде павлодарский "Аксу", сообщают Vesti.kz. Напомним, сегодня проходят матчи заключительного тура КПЛ-2023. Все матчи 26-тура в связи с объявленным 29 октября трауром проходят без зрителей,

Фото ФК "Тобол"

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 61-й минуте Павел Забелин забил первый гол в этом мачте. Спустя восемь минут Игор Иванович удвоил преимущество "Тобола", а Серж Дебле на 79-й установил окончательный результат.

Таким образом, «Тобол» набрал 34 очка и занял восьмое место в итоговой таблице чемпионата, а «Аксу» с 18-ю баллами расположился на 13-й строчке и отправится в Первую лигу.