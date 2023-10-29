Выездную серию игр стартовавшего XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Тобол» продолжил в столице республики двумя матчами против местного клуба «Астана Академия».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов оба матча с «Астаной Академией» провел без замен / Фото nbf.kz

«Тобол» в первых двух матчах дважды переиграл в Павлодаре «Иртыш» - 86:68 и 98:71, а «Астана Академия», которая, по решению руководства столичного клуба, выступает в Национальной лиге в то время, когда основной состав «Астаны» вместе с легионерами представляет и клуб, и Казахстан в Единой лиге ВТБ - турнире, имеющим статус чемпионата России, дважды уступила на старте на своем паркете «Актобе» - 74:83 и 72:83.

Первая четверть прошедшего на площадке Велотрека «Сарыарка» первого матча между баскетболистами столичного и костанайского клубов получилась очень упорной. Хозяева паркета открыли счет и ни разу не выпустили вперед «Тобол». За полторы минуты до первого перерыва преимущество «Астаны Академии» составляло семь очков, но к началу второй четверти оно сократилось до минимума - 22:21. А менее чем через минуту после начала второго игрового отрезка «Тобол» впервые в матче сумел перевести хозяев в роль догоняющих - 23:24, однако баскетболисты столичного клуба быстро вернулись в лидеры и к большому перерыву опережали соперников на шесть очков - 36:30.

Дважды в третьей четверти отрыв «Астаны Академии» доходил до 20 очков, но перед заключительной десятиминуткой баскетблисты сумели его немного уменьшить - 61:46. Уверенно проведя первую половину четвертой четверти «Тобол» еще на 10 очков сократил свое отставание - 68:63. И когда казалось, что в игру возвращается интрига, удача отвернулась от костанайского клуба, игроки которого до конца матча не смогли набрать ни одного очка с игры, совершив десять бросков по кольцу соперника, в том числе четыре из-за трехочковой линии. А два добытых за пять минут очка явились следствием реализации штрафных бросков. Хозяева же во второй половине заключительной четверти набрали 11 очков и довели встречу до победы - 79:65 (22:21, 14:9, 25:16, 18:19).

Кольцо «Астаны Академии» атакует Дмитрий Дойников, записавший на свой счет в двух матчах два дабл-дабла / Фото nbf.kz

Лучшими в составе «Тобола» в этой игре были капитан команды Шаим Куанов, проведший на площадке все 40 минут и набравший 15 очков, и Антон Быков, на счету которого 14 набранных очков. Павел Ильин набрал 11 очков, а Дмитрий Дойников записал на свой счет первый дабл-дабл - 10 очков и 11 подборов. Также очковую копилку костанайского клуба пополняли Рустам Валиев - 7, Алекс Холкомб - 6 и Адильбек Битенов - 2.

В повторном матче счет открыли гости, попытавшиеся избежать повторения начала первого поединка. Однако уже после второй минуты в лидеры вышла «Астана Академия» и стала постепенно наращивать свое преимущество, завершив первую четверть в свою пользу со счетом 26:18. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, в которой команды набрали по 14 очков, и хозяева сохранили до большого перерыва свое восьмиочковое преимущество - 40:32.

После перерыва баскетболисты «Тобола» перебросали своих соперников, но при этом не отличались точностью бросков с игры. В третьей четверти из 17-ти попыток лишь в семи случаях мяч залетал в кольцо, причем только после двухочковых бросков. У «Астаны Академии» тоже было семь результативных бросков, но большая часть из них - трехочковых, и в результате перед заключительной десятиминуткой хозяева смогли довести свое преимущество до 11 очков - 62:51.

Как и в первом матче, в заключительной четверти игроки костанайского клуба смогли навязать свою игру сопернику и дважды сокращали отставание в счете до минимального. И вновь в концовке встречи удача отвернулась от «Тобола». При счете 74:72 за полторы минуты до окончания матча пошли потери мяча, не помогли команде и взятые главным тренером «Тобола» два тайм-аута. А «Астана Академия» грамотно воспользовалась оставшимся игровым временем и, нарастив отрыв с двух очков до пяти, одержала вторую победу подряд - 77:72 (26:18, 14:14, 22:19, 15:21).

Под кольцом «Астаны Академии» Антон Быков / Фото nbf.kz

В составе хозяев хорошей результативностью в двух матчах отметился российский форвард и играющий тренер Валерий Лиходей, отметивший накануне этого противостояния свое 37-летие. После матча он сказал, что перед самой молодой командой в Национальной лиге стоит задача-минимум пройти первый раунд плей-офф и, попав в четверку лучших, побороться за медали.

В составе «Тобола» в повторном матче сразу три игрока записали на своей счет дабл-даблы. Набравший 18 очков и совершивший 12 подборов Дмитрий Дойников сделал это во втором матче подряд. На счету Шаима Куанова, второй матч подряд сыгравшего без замен, 16 набранных очков и 10 результативных передач, а Антон Быков, набрав 13 очков, сделал и 13 подборов. Также результативными действиями отметились Адильбек Битенов, у которого 9 очков,

Павел Ильин и Рустам Валиев - по 7 и Алекс Холкомб - 2.

В четырех играх и «Астана Академия», и «Тобол» набрали по шесть очков. По восемь очков на счету «Ирбиса Алматы», дважды переигравшего в этих турах на своей площадке «Иртыш» (83:66 и 96:83), и «Актобе», в обоих домашних матчах одержавший победы над «Каспием» (85:74 и 89:75). Четыре очка пока у «Барсов Атырау», сыгравших два матча. А замыкает турнирную таблицу «Алматинский легион» - 2 очка после двух матчей.

Следующим соперником «Тобола» станет БК «Актобе», а игры пройдут в Костанае 8 и 9 ноября.