В очередной соревновательный день на проходящих в Ханчжоу (Китай) IV летних Азиатских Пара играх казахстанские спортсмены завоевали три награды разного достоинства, а в двух видах программы выступили костанайские пара атлеты.

Двукратная чемпионка республиканских Паралимпийских игр Светлана Иржанова в числе шести лучших спортсменок IV летних Азиатских Пара игр в метании диска / Фото vk.com/invasportkostanay

Золотую медаль в копилку паралимпийской сборной Казахстана принес Нурдаулет Жумагали, выступавший в пара плавании. На дистанции 200 м комплексного плавания в классе SM13 казахстанец финишировал первым с рекордом Азиатских Пара игр - 2 мин. 16,74 сек. Для Жумагали это уже вторая золотая медаль на этих Играх.

Сборная Казахстана по волейболу сидя в финальном матче турнира уступила команде Ирана и стала серебряным призером Пара игр.

Свою вторую бронзовую медаль в Ханчжоу завоевал выступавший в соревнованиях по пара велоспорту Кенжегул Сейтжан. В групповой шоссейной гонке в классе B (спортсмены с нарушением зрения) он в тандеме с ехавший впереди зрячим велосипедистом Антоном Лаврентьевым финишировал третьим.

Завоевав в общей сложности 41 награду, в том числе 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую, сборная Казахстана поднялась в медальном зачете на девятое место. А тройку лидеров, как и день назад, составляют хозяева Пара игр спортсмены Китая, на счету которых 477 медали (191 золотая, 152 серебряных, 134 бронзовых), команды Ирана - 113 (39, 39, 35) и Японии - 131 (35, 41, 55).

В этот день завершили свои выступления в Ханчжоу пара атлеты из Костанайской области.

В одной из дисциплин пара пулевой стрельбы выступила участница XVI летней Паралимпиады-2020 в Токио (Япония), трехкратная чемпионка VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан, мастер спорта РК из Костаная Айсулу Мукашбекова (тренеры Абылай Шунаев и Василий Кнышев). В третьем для себя старте в Ханчжоу костанайская спортсменка приняла участие в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 м в смешанной группе (R5 mix). Набрав в квалификационных соревнованиях 623,2 очка, Мукашбекова уступила дающему право выступить в финале восьмому результату 8,7 очка.

Соревнования по метанию диска в классе F-11 стали вторым стартом в Ханчжоу для мастера спорта РК по пара легкой атлетике Светланы Иржановой из Денисовского района (тренеры Павел Сидорчук и Анатолий Писковой). Свое второе выступление, как и в толкании ядра, призер Открытого чемпионата Индии и двукратная чемпионка VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан завершила с личным рекордом, метнув диск на 20 м 50 см, что позволило ей пробиться в шестерку сильнейших на Азиатских пара играх.

В Костанае встретили бронзового призера IV летних Азиатских Пара игр по пара дзюдо Динару Куджулову / Фото instagram.com/invasport_kst

В этот же день в аэропорту города Костаная состоялась торжественная встреча бронзового призера IV летних Азиатских Пара игр по пара дзюдо Динары Куджуловой и ее тренера Ивана Сорокина. Представители управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и КГУ «Спортивный клуб инвалидов» тепло поздравили спортсменку и ее наставника с успешным выступлением в китайском городе Ханчжоу. Отвечая на вопросы присутствующих, Динара Куджулова сказала, что начала тренироваться не так давно:

- Я занимаюсь дзюдо только год. Это мои первые Пара Азиатские игры. Для меня это были очень сложные соревнования. Очень рада, что заняла третье место, хотя ехала я в Китай за победой. Нужно больше тренироваться, стараться, чтобы как можно чаще поднимался флаг Казахстана и звучал гимн страны на международных соревнованиях различного уровня. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку своему личному тренеру, всей команде, областному управлению спорта.