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В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

29 октября 2023, 14:32 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 октября по 4 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 28 октября по 4 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-8а,
  •  ул. Целинная 22-26,
  •  ул. Мира 1-8.

РП-6 (работы на ПС)

30 и 31 октября с 10:00 до 17:00

  • школа № 19, 
  • детский сад № 27,
  • ТОО «Алла»,
  •  парикмахерская «Твой стиль», 
  • магазин «Пятерочка»,
  • стоматология по ул. Волынова 14,
  • аптека «Фармаком».

Благоустроенный сектор:

  • ул. Ворошилова 62,64, 
  • ул. Мирошниченко 3,
  • ул. Волынова 13,14,
  • ул. Кочубея 1.

Светофор:

  • ул. Маяковского – ул. Волынова

ТП-123 (работы на ПС)

30 октября с 10:00 до 14:00

  • Глазная больница,
  •  Детский сад-школа-интернат по ул. Гашека 2, 
  • КГУ «Костанайский центр оказания специальных услуг» по ул. Волынова 1,
  • аптека № 79, 
  • магазин «Мечта», 
  • «Славянка»,
  •  СТО по ул. Ворошилова 11б.

Спальный сектор:

  • ул. Волынова 3,5,7, 
  • ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,56,58,60.

ТП-416 (работы на ПС)

1 ноября с 10:00 до 17:00

  • магазин «Золото Москвы», 
  • «Эдем», 
  • «Белый ветер», 
  • «Астана»,
  • Народный банк, 
  • Форте Банк,
  • салон красоты «Галатея».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,
  • пр. Абая 164, 
  • ул. Толстого 40,
  • ул. 5 Апреля 67.

Светофор:

  • пр. Аль-Фараби – пр. Абая,
  • ул. Толстого - пр. Абая