|29 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА - ДЕНЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
29 октября 2023, 14:32 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 октября по 4 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)
с 28 октября по 4 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-8а,
- ул. Целинная 22-26,
- ул. Мира 1-8.
РП-6 (работы на ПС)
30 и 31 октября с 10:00 до 17:00
- школа № 19,
- детский сад № 27,
- ТОО «Алла»,
- парикмахерская «Твой стиль»,
- магазин «Пятерочка»,
- стоматология по ул. Волынова 14,
- аптека «Фармаком».
Благоустроенный сектор:
- ул. Ворошилова 62,64,
- ул. Мирошниченко 3,
- ул. Волынова 13,14,
- ул. Кочубея 1.
Светофор:
- ул. Маяковского – ул. Волынова
ТП-123 (работы на ПС)
30 октября с 10:00 до 14:00
- Глазная больница,
- Детский сад-школа-интернат по ул. Гашека 2,
- КГУ «Костанайский центр оказания специальных услуг» по ул. Волынова 1,
- аптека № 79,
- магазин «Мечта»,
- «Славянка»,
- СТО по ул. Ворошилова 11б.
Спальный сектор:
- ул. Волынова 3,5,7,
- ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,56,58,60.
ТП-416 (работы на ПС)
1 ноября с 10:00 до 17:00
- магазин «Золото Москвы»,
- «Эдем»,
- «Белый ветер»,
- «Астана»,
- Народный банк,
- Форте Банк,
- салон красоты «Галатея».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,
- пр. Абая 164,
- ул. Толстого 40,
- ул. 5 Апреля 67.
Светофор:
- пр. Аль-Фараби – пр. Абая,
- ул. Толстого - пр. Абая
Последние новости
29.10.23 10:48 В Костанайской области гражданам, которые жаловались на качество товаров и услуг, возвращено 25,6 млн тенге
29.10.23 09:08 Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35
28.10.23 17:03 Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
28.10.23 13:16 Сколько арендного жилья в этом году должны получить очередники в Костанайской области?
28.10.23 11:00 Представители Костанайской области завершили свои выступления на Азиатских Пара играх
28.10.23 09:09 К семи годам лишения свободы приговорили бывшего вице-министра индустрии Тимура Токтабаева
28.10.23 08:46 Николай ВОРОНИН: Неработающие решения власти
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.