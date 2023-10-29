План работ Костанайской Горэлектросети с 28 октября по 4 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 28 октября по 4 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-8а,

ул. Целинная 22-26,

ул. Мира 1-8.

РП-6 (работы на ПС)

30 и 31 октября с 10:00 до 17:00

школа № 19,

детский сад № 27,

ТОО «Алла»,

парикмахерская «Твой стиль»,

магазин «Пятерочка»,

стоматология по ул. Волынова 14,

аптека «Фармаком».

Благоустроенный сектор:

ул. Ворошилова 62,64,

ул. Мирошниченко 3,

ул. Волынова 13,14,

ул. Кочубея 1.

Светофор:

ул. Маяковского – ул. Волынова

ТП-123 (работы на ПС)

30 октября с 10:00 до 14:00

Глазная больница,

Детский сад-школа-интернат по ул. Гашека 2,

КГУ «Костанайский центр оказания специальных услуг» по ул. Волынова 1,

аптека № 79,

магазин «Мечта»,

«Славянка»,

СТО по ул. Ворошилова 11б.

Спальный сектор:

ул. Волынова 3,5,7,

ул. Ворошилова 9,9/1, 50,52,54,56,58,60.

ТП-416 (работы на ПС)

1 ноября с 10:00 до 17:00

магазин «Золото Москвы»,

«Эдем»,

«Белый ветер»,

«Астана»,

Народный банк,

Форте Банк,

салон красоты «Галатея».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,

пр. Абая 164,

ул. Толстого 40,

ул. 5 Апреля 67.

Светофор: